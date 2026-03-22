3. Glücksburger Saatgutbörse bei artefact

Sind Sie ein Fan von Linda oder Blauen Schweden? Kennen Sie Helgoländer Felsenkohl, Spargelerbse und Erdbeerspinat? Wo wachsen Angelner Tannenzapfen? Haben Sie selber eine alte Knollen- oder Staudensorte im Garten, die kaum noch ein Nachbar und erst recht kein großer Saatgutkonzern mehr kennt? Bringen Sie Ihre Samen und Sorten mit (am besten in beschrifteten Tüten) und tauschen Sie sich und das Saatgut Ihrer Lieblingskartoffeln, -Bohnen oder -Blumen,..….aus !

Es müssen nicht nur die ganz besonderen Raritäten sein. Wir wollen zur Artenvielfalt in Gärten, Beeten und Feldern beitragen – und sind gespannt auf Sie! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Interesse an Austausch und Netzwerkbildung mailen Sie gern an info@artefact.de.

Start: 13:00 Uhr, artefact Klimapark Glücksburg

Zentrum für nachhaltige Entwicklung,

Bremsbergallee 35 24960 Glücksburg



Fotos: artefact