Die in Flensburg geborene Sängerin Iga Osowska bringt das zehnköpfige weibliche Vokalensemble „Vox Mandala“ mit in die schöne Kirche Adelby.

Vox, Latein für die Stimme, und Mandala, was bunte Muster und Formen bedeutet, die sich in einer gemeinsamen Mitte vereinen. So bunt wie ein Mandala sind auch ihre Songs. Mit Pop, Weltmusik, Electro und Jazz überzeugen die ausgebildeten Sängerinnen durch eine große stilistische, klangliche sowie sprachliche Vielfalt. Die Songs sind teils selbst komponiert und arrangiert, teils mitreißende Cover. In Taiwan hatten sie ihr Debut als Headliner beim Taichung Jazz Festival 2018. Daraufhin gaben sie deutschlandweit Konzerte und traten bei diversen Festivals auf – unter anderem bei den Händel-Festspielen und den Filmmusiktagen Sachsen-Anhalt in Halle. Die Energie der Sängerinnen überträgt sich direkt auf das Publikum und bildet so eine musikalische Einheit, die eine neue weibliche Idee der Vokalmusik zeigt.

Die ComingHome Concerts werden von der NOSPA Nord-Ostsee Stiftung gefördert.

Tickets erhalten Sie online unter chconcerts.reservix.de und an allen VVK-Stellen.

Samstag, 11.10.2025, 18.00 Uhr

St.Johannis Kirche Adelby, Flensburg

Pressemitteilung ComingHome Concerts e. V.

Foto: Sophia Hegewald