Sind Sie ein Fan von Linda oder Blauen Schweden? Kennen Sie Helgoländer Felsenkohl, Spargelerbse und Erdbeerspinat? Wo wachsen Angelner Tannenzapfen? Haben Sie selber eine alte Knollen- oder Staudensorte im Garten, die kaum noch ein Nachbar und erst recht kein großer Saatgutkonzern mehr kennt?

Bringen Sie Ihre Samen und Sorten mit (am besten in beschrifteten Tüten) und tauschen Sie sich und das Saatgut Ihrer Lieblingskartoffeln, -Bohnen oder -Blumen aus ! Es müssen nicht nur die ganz besonderen Raritäten sein. Wir wollen zur Artenvielfalt in Gärten, Beeten und Feldern beitragen – und sind gespannt auf Sie!

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei Interesse an Austausch und Netzwerkbildung mailen Sie an info@artefact.de.

Samstag, 20. September 2025 10.00 - 12.00 Uhr

Artefact Klimapark Glücksburg

(Buslinie 21 oder 22 ab Bahnhof und ZOB Flensburg bis Glücksburg-Bremsberg; der Ausschilderung folgen)

artefact gemeinnützige GmbH

Bremsbergallee 35 ∙ 24960 Glücksburg

Tel. 0 46 31/61 16-0 ∙ info@artefact.de

www.artefact.de