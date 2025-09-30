In Flensburg gibt es jetzt zum ersten Mal eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit Multipler Sklerose (MS). Die Initiative wird von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Schleswig-Holstein unterstützt. Die neue Gruppe möchte Betroffenen und Angehörigen einen Raum für Austausch, gegenseitige Unterstützung und gemeinsame Aktivitäten bieten.

Erstes Treffen

Datum: Donnerstag, 16. Oktober 2025, danach jeden 3. Donnerstag im Monat

Uhrzeit: 18:00 -19:30 Uhr

Ort: Mürwiker Str. 115 in Flensburg

Hintergrund: In Schleswig-Holstein leben rund 6.600 Menschen mit MS. Selbsthilfegruppen sind ein wichtiger Baustein, um Isolation vorzubeugen und Alltagsthemen gemeinsam zu bewältigen.

Pressemitteilung Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

Foto: Manuel Weber