Flensburg. Die Familienkasse Nord in Flensburg zieht um. Ab dem 22. Juni 2026 befindet sich die Dienststelle in der Waldstraße 2, 24939 Flensburg.

Kurze Wege für Bürgerinnen und Bürger

Mit dem Umzug werden die Familienkasse, die Agentur für Arbeit Flensburg und das Jobcenter Flensburg künftig unter einem gemeinsamen Dach erreichbar sein. Bür-gerinnen und Bürger profitieren damit von kurzen Wegen und einer zentralen Anlauf-stelle für familien- und arbeitsmarktbezogene Anliegen.

Serviceangebot bleibt unverändert

Die Serviceangebote der Familienkasse stehen auch am neuen Standort weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten in vollem Umfang zur Verfügung. Die Dienststelle ist dienstags von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie donnerstags von 08:00 bis 12:00 Uhr und von 15:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Telefonische Auskünfte werden darüber hinaus montags bis donnerstags in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 14:00 Uhr über das kostenfreie Servicetelefon unter 0800 4 5555 30 erteilt. Anträge auf Kindergeld und Kinderzu-schlag können jederzeit auch online über www.familienkasse.de gestellt werden.

Alles unter einem Dach

Karsten Bunk, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Flensburg, begrüßt den Umzug ausdrücklich:

„Mit dem Einzug der Familienkasse in die Waldstraße 2 bündeln wir unsere Dienst-leistungen noch stärker an einem zentralen Standort. Künftig sind die Agentur für Arbeit, die Familienkasse, der Operative Service und das Jobcenter Flensburg unter einer Adresse für die Menschen in unserer Region erreichbar. Das bedeutet kurze Wege, bessere Orientierung und eine noch engere Zusammenarbeit. Unsere Bot-schaft lautet: Alles unter einem Dach – für die Bürgerinnen und Bürger und für einen modernen, serviceorientierten öffentlichen Dienst.“

Auch Guntram Bombor, Leiter der Familienkasse Nord, blickt dem Umzug gemein-sam mit seinen Mitarbeitenden positiv entgegen: „Mit den neuen Räumlichkeiten schaffen wir ein modernes Umfeld für unsere Mitarbeitenden und unsere Kundinnen und Kunden. Gleichzeitig bleibt unser Anspruch unverändert: Auch am neuen Stand-ort unterstützen wir Familien zuverlässig und bieten ihnen den Service, den sie von der Familienkasse gewohnt sind.“

Service online nutzen

Der neue Standort bietet weiterhin eine persönliche Anlaufstelle. Viele Anliegen las-sen sich jedoch schnell und unkompliziert über die digitalen Angebote der Familien-kasse erledigen – unabhängig von Öffnungszeiten und Anfahrtswegen.

Pressemitteilung Agentur für Arbeit Flensburg