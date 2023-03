Es ist März, die neue Tourismus-Saison steht in den Startlöchern und die Gastgebenden in Schleswig-Holstein bereiten sich auf die Gäste vor, die 2023 den echten Norden besuchen wollen. Doch nicht nur die beliebten Unterkünfte, Freizeitattraktionen und Restaurants öffnen wieder ihre Türen, auch viel Neues geht an den Start. So auch an der Nordsee. Ein neuer Pfahlbau in St. Peter-Ording, die Otteranlage im Multimar Wattforum in Tönning, frische Unterkünfte in Büsum oder das kürzlich eröffnete Steinzeithaus im Steinzeitpark Albersdorf in Dithmarschen – viel frischer Wind weht an der Nordsee! Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH verrät, wo und ab wann die neuen Angebote zu finden sind.

Viel Neues von Föhr

Das Weingut Waalem auf der Nordseeinsel Föhr baut gerade einen neuen Weinkeller. Er soll im Herbst 2023 fertiggestellt sein. Und wo wir gerade bei edlen Tropfen sind: Ab sofort können Gäste den ersten Whisky von Föhr genießen. Als erste reine Farm-Distillery in Deutschland hat Hinrichsen’s Farm rund 300 Meter hinter dem Deich einen Whisky hergestellt, der sich sehen und schmecken lassen kann. In bester salziger Nordseeluft erfolgen alle Produktionsschritte direkt auf dem Hof der Familie Hinrichsen – angefangen beim biologischen Getreideanbau bis hin zum fertigen Whisky. Deshalb ist Hinrichsen’s Farm auch Partner der Nachhaltigkeitsinitiative FÖHRgreen.

Wer lieber eine gute Tasse Kaffee trinkt, sollte sich die Karuso Kaffeerösterei merken, Föhrs erste Kaffeerösterei, die 2022 in Wyk auf Föhr eröffnet hat. Aktuell sind vier Kaffees im Programm, erhältlich bei der Rösterei direkt oder einigen ausgewählten Händlern auf Föhr. Das kulinarische Angebot auf der Insel hat ebenfalls Zuwachs bekommen: Ende Februar eröffnete das Restaurant Kellner’s. In den neu gestalteten Räumlichkeiten des früheren „Störtebeker“ erwartet Gäste saisonale Küche mit regionalen Zutaten. kellners-foehr.de

Auch in Sachen Kunst gibt es Neues zu entdecken: Spätestens im September soll die neue Ausstellung „Föhr – Inselleben zwischen Tradition und Moderne“ im Dr.-Carl-Häberlin-Friesen-Museum eröffnet werden. Im Museum Kunst der Westküste begleitet ab Frühjahr 2023 eine neue App Kunstfans nicht nur bei ihrem Museumsbesuch, sondern auch darüber hinaus.

Seit 2022 werden außerdem Hafenführungen im Wyker Fährhafen angeboten. Hier erfahren Teilnehmende Spannendes über Schiffsverkehr, Leuchttürme und weit gereiste Krabben.

Zudem wird die Wyker Fußgängerzone in mehreren Bauabschnitten erneuert. Die Große Straße stellte den ersten Bauabschnitt dar und die Sanierung ist nun fertiggestellt. Mit neuem Bodenbelag, Straßenmobiliar und Bepflanzung erstrahlt die Große Straße nun wieder in vollem Glanz. Als nächstes wird der Dreiecksplatz am Rosenbeet erneuert. Die Sanierung beginnt voraussichtlich im Jahr 2024. wyk.de/projekte/grosse-strasse

Radfahrende dürfen sich außerdem auf mehrere Radservicestationen auf Föhr freuen. Die grünen Säulen sind mit einer Luftpumpe und den wichtigsten Fahrradwerkzeugen ausgestattet – auch ein Flaschenöffner ist dabei. Bei Bedarf kann das Rad auf Arbeitshöhe mit dem Sattel aufgehängt werden. Alle Radservicestationen sind in der Fahrrad- und Wanderkarte eingezeichnet, erhältlich bei den Tourist-Informationen der Insel, einigen Einzelhändlern und Verleihstationen, sowie auf unter foehr.de/radservicestationen.

St. Peter-Ording: Neuer Pfahlbau und digitale Gästekarte

In St. Peter-Ording entsteht ein neuer Familientreff. Am Ende der Natur-Erlebnis-Promenade, zentral im Ortsteil Bad, entsteht der neue Familientreffpunkt – ein mehrstöckiger Pfahlbau mit spektakulärer Architektur. Der Familientreffpunkt, der im Frühjahr 2023 fertiggestellt sein soll, befindet sich in exponierter Lage am Nordsee-Küstenradweg und in der neuen Natur-Erlebnis-Promenade, die sich entlang des Deiches erstreckt und ein beliebter Anziehungspunkt St. Peter-Ordings ist. Dank der direkten Anbindung an die Promenade ist das Gebäude barrierefrei erreichbar. Der Familientreff ist als Haus für alle Generationen konzipiert. Im Erdgeschoss und im Außenbereich sind Spielgeräte und -flächen sowie eine Skateanlage geplant. Auf der zweiten und dritten Ebene des Familientreffs wird das Kinderspielhaus eine neue Heimat finden und im Obergeschoss des Gebäudes wird ein Gastronomiebetrieb mit Aussicht auf die Nordsee und die Salzwiesen entstehen.

Darüber hinaus führt St. Peter-Ording die digitale Gästekarte ein. Diese bekommen Gäste künftig nach der Buchung von ihrem Vermieter per E-Mail zugeschickt und können sie so bequem auf ihrem Smartphone vorzeigen. Ein Ausdruck wird nicht mehr erforderlich sein. Die digitale Gästekarte ist verknüpft mit einer sogenannten Progressiven Web App (PWA), die den Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen gewährt. Schon vor der Reise nach St. Peter-Ording können sich die Gäste hierüber über den Urlaubsort sowie Angebote informieren. Während ihres Aufenthaltes erhalten sie Hinweise auf Veranstaltungen, die sie sogar direkt über die PWA buchen können. Zudem haben die Gäste die Möglichkeit, sich vor Ort über Öffnungszeiten oder den Busfahrplan zu erkundigen. Durch den Hinweis auf freie Plätze bei Touren, Kursen und Events können sie auch noch kurzfristig teilnehmen, wodurch die Kapazitäten dort besser ausgelastet werden. www.st-peter-ording.de/

Eiderstedt: Watt’n-Meerbar im Katinger Watt

Die Watt ` n-Meerbar, mitten im Katinger Watt in der Nähe des bekannten Eidersperrwerks setzt auf eine qualitativ hochwertige Gastronomie. Kaffee und Kuchen im Strandkorb mit direktem Blick aufs Wasser. Ein eigener Stammtisch für Biker, Oldtimer und Sportwagenfreunde. Ob eine Pause während der Fahrradtour oder Abendessen in einem geschmackvollen Ambiente: die Watt` n-Meerbar ist immer ein Grund, um einen besonderen Moment zu erleben. Infos unter: www.wattenmeerbar.de/

Die Otter kommen nach Tönning!

Am Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum in Tönning wird im Sommer 2023 die neue Ausstellung „Watt.Land.Fluss“ mit großem Außenareal und Fischotteranlage eröffnet. Die Erweiterung soll auf den Flächen zwischen Hauptgebäude und Tönninger Hafen entstehen. Das neue Gebäude wird nicht höher als der Deich sein und integriert sich gut in die Landschaft.

Frische Unterkünfte und neue Freizeitattraktionen in Büsum

Viel passiert 2023 in Büsum. Die modernen Beach Apartments der Bretterbude bieten Platz in 1-A-Lage am Meer, direkt am Deich. Die zwei Häuser mit 48 Apartments unterschiedlicher Größe sind das neuste Projekt der Heimathafen® Hotels; die Eröffnung ist am 15. April 2023 geplant. Im Restaurant „The Cove“ finden Gäste ein kulinarisches Angebot vor; ein kleiner Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad, zwei Ruheräumen, einem Outdoor-Bereich und Liegepool mit Whirlfunktion lädt zu erholsamen Momenten ein.

Das neuste Haus der Bernstein-Resorts heißt Grand Hotel Nautimar und ist zentral in der Hafenstraße gelegen. Das Konzept des barrierefreien Hotels soll Gäste ansprechen, die den Servicecharakter und die „alte Schule“ bevorzugen. Voraussichtlich Ende 2023, Anfang 2024 wird das Hotel Nautimar mit Zimmern und Suiten eröffnen.

Zudem wird voraussichtlich im Sommer 2023 die Ferienanlage Binnendiek ihre Tore in der Johannsenallee 34 öffnen und ihre Gäste auf einer Gesamtfläche von rund 7.400 m² erstmalig begrüßen. Eingebettet in einer Dünenlandschaft und verteilt auf sechs Häuser präsentieren sich den Besuchenden über 60 Wohneinheiten in verschiedenen Größen. In Haus Nummer 4 entsteht neben einer Lobby und einer Rezeption auch ein Pool mit Ruhebereich, ein Fitnessraum und ein Saunabereich im Dachgeschoss. Dank der großzügigen Tiefgarage bleibt die Anlage ab Erdgeschoss fahrzeugfrei.

In frischem und modernem Gewand präsentiert sich außerdem das Meerzeit Wellenbad und Spa, das mit einem Aufzug vom Eingang bis zur Dachterrasse barrierearm, energetisch optimiert und somit umweltfreundlich gestaltet wurde. Neu sind ein Kursbecken mit höhenverstellbarem Boden, Kinderbecken mit Spielkutter und Wasserspielen und das Freizeitbecken mit Schaukelbucht und Sprudlern. Whirlpools im Außenbereich bieten jetzt einen Blick auf die Nordsee und sogar direkten Zugang zum Deich. Die auf 550 m² vergrößerte Dachterrasse mit Nordseeblick begeistert mit neuer Panoramasauna und Whirlpool.

Frisch eröffnet im Februar hat das Café und Bar Wave. Neben dem Kaffee- und Barbetrieb können Gäste hier Billard, Dart sowie Kicker spielen.

Neues auch aus dem Bereich Freizeitgestaltung: Am Hafen eröffnet im Sommer 2023 ein neues Aquarium. In 35 Aquarien und Terrarien können Gäste Tiere der Nordsee, aus tropischen Meeren, verschiedenen Süßwasserlebensräumen und des Regenwaldes bestaunen. Informationsmöglichkeiten gibt es reichlich, ebenso wie lebensechte Modelle von Wasserbewohnern, die in Originalgröße über den Besucherköpfen frei im Raum hängen. www.büsum.de

Neues Steinzeithaus im Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf

Eine neue Attraktion bereichert ab sofort den Steinzeitpark Dithmarschen in Albersdorf, der gerade mit seinem neuen Steinzeithaus eröffnet hat. Das Ausstellungshaus gibt einen umfassenden Einblick in die steinzeitlichen Epochen in Schleswig-Holstein. Die originalen jahrtausendealte Funde stehen dabei im Mittelpunkt der Ausstellung, die viele interaktive Angebote, Aufgabenstationen und Exponate zum Anfassen enthält. Zudem ist die neu aufbereitete Ausstellung des Museums für Archäologie und Ökologie Dithmarschen eingezogen. Das Steinzeithaus soll gleichermaßen als Erlebnis- und Lernort dienen, aber ebenso als Präsentationsort für aktuelle Forschungsergebnisse sowie als aktive Wissenschaftseinrichtung. Natürlich bleibt auch das Freizeitangebot für Besuchende weiter bestehen. Der Neubau besteht aus dem internen Bereich mit Verwaltung und Werkstatt und dem öffentlichen Bereich mit der Ausstellung, einem „Steinzeit-Salon“ genannten Multifunktionsraum. Hier befindet sich zudem das „Steinzeit-Labor“ für die Museumspädagogik. Außerdem gibt es einen Bereich für Sonderausstellungen. So findet hier ab dem 23. März die erste Sonderausstellung „NEUE ANSICHTEN DER STEINZEIT – KUNSTFOTOGRAPHIEN VON WALTER MAYR“ statt.

Neue kulturgeschichtliche Attraktion auf Helgoland

Ab dem Frühjahr wird der „Bunkerstollen“ vom Museum Helgoland als kulturgeschichtliche Attraktion im Unterland für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Anmeldungen für Bunkerführungen sind in der Tourist Info möglich.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: © Binnendiek