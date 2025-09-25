Altstadt: Geschichte & Geschichten

Altstadt, Architektur und die einzigartigen Kaufmannshöfe mit allerlei Geschichten und Anekdoten über sich und ihre Bewohner. Was war der Westindienhandel? Und warum wird Flensburg als RUMstadt bezeichnet? Begleite uns auf einem Spaziergang vom Nordermarkt entlang der Fußgängerzone in Richtung Südermarkt und erkunde die Altstadt mit all ihren Facetten mit unseren erfahrenen Gästeführern!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 01./08./15./22./29. Oktober, 15.00 - 16.30 Uhr

12./26. Oktober, 14.00 - 15.30 Uhr

Rumgeschichte und südliche Altstadt

Gehe auf Entdeckungsreise durch die südliche Altstadt und lerne individuelle und einzigartige Kaufmannshöfe kennen. Erkunde mit deinem Guide den Südermarkt, die malerische Rote Straße sowie das Braasch Rum Manufaktur Museum. Du erlebst die Flensburger Rumgeschichte mit allen Sinnen: du riechst und schmeckst „das flüssige Gold der Karibik“. Das Rumhaus Braasch lädt zu Kostproben aus eigener Herstellung ein.

Treffpunkt: Holmnixe/Holm, Ecke Nikolaistraße

Termine: 04./11./18./25. Oktober, 11.30 - 13.00 Uhr

Malerisches Kapitänsviertel

Ein Spaziergang in stillen Ecken und Winkeln der historischen Altstadt zwischen den Kirchen St. Johannis und St. Jürgen. Auf dieser Tour siehst du beschauliche Gassen, Quellen, idyllische Gärten sowie historische und einfach bezaubernde Häuser.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 05./19. Oktober, 14.00 - 15.30 Uhr

Höfe, Rum & alte Schiffe

Die klassische Führung durch die nördliche Altstadt Flensburgs: Du erkundest den historischen Hafen und seine Höhepunkte. Entdecke hierbei alte Kaufmannshöfe, die kuriosen Schuhleinen über der Norderstraße und das Rumhaus Braasch in der Großen Straße.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termine: 02./09./16./23./30. Oktober, 11.30 - 13.00 Uhr

Rum- & Zucker-Tour

Lerne Flensburg als Rumstadt kennen. Erlebe die Orte aus der Zeit des Westindienhandels mit alten Speichern, malerischen Kaufmannshöfen und dem Rumhaus Braasch in der Großen Straße.

Treffpunkt: Holmpassage/Wasserrad am ZOB

Termine: 10./13./24./27. Okt., 14.30 - 16.00 Uhr

17. Oktober, 15.00 - 16.30 Uhr

Kapitäne, Höfe & Me(e)hr

Welche Aufgaben hatte ein Kapitän im 19. Jahrhundert, nach Ankunft im Flensburger Hafen, zu erledigen? Begleite uns auf einem Spaziergang und schlüpfe in die Stiefel der Kapitäne. Wieso gibt es ein Kompagnietor in Flensburg und wofür war der Oluf-Samson-Gang bekannt? Lerne Flensburg aus einer ganz anderen Perspektive kennen und erfahre nebenbei etwas über die Handels- und Seefahrtsgeschichte der Stadt.

Treffpunkt: Hafenspitze/Station 5 vom Kapitänsweg

Termine: 07./14./28. Oktober, 14.30 - 16.00 Uhr

So schmeckt Flensburg!

Appetit auf Flensburger Köstlichkeiten? Diese geschmackvolle Stadtführung nimmt dich mit auf eine kulinarische Reise durch Flensburgs Altstadt mit ihren historischen Kaufmannshöfen und malerischen Gassen. Entdecke die Altstadt mal anders und genieße die kulinarische Vielfalt: Fischhäppchen, etwas Süßes und Rum – hier kommen alle Geschmäcker auf ihre Kosten.

Treffpunkt: Anker vor dem Schifffahrtsmuseum

Termin: 17. Oktober, 14.30 - 17.00 Uhr

Flensburgs Geheimnisse – fernab der Altstadt

Entdecke die Fördestadt von einer anderen Seite! Folge uns auf einem Spaziergang über den Museumsberg, vorbei am Idstedt-Löwen bis zur Parkanlage Alter Friedhof und zum Christiansen-Park. Auf der Westlichen Höhe liegen einige geheimnisvolle Geschichten im Verborgenen! U. a. siehst du die beeindruckenden Bauwerke Spiegel-Grotte und Bundsen-Kapelle.

Treffpunkt: Vor der Kirche St. Nikolai/Südermarkt

Termine: 06./20. Oktober, 14.00 - 16.00 Uhr

Mit Petuh-Tante „Emmi Hansen“auf Altstadttour

Die fachkundige Gästeführerin Ruth Rolke ist als Petuh-Tante Emilie Hansen „afsteh“, stets gekleidet mit Hut und Parapluie. Während Emmi Hansen aus ihrem Leben erzählt und Geschichten über Land und Lüüd „vertellt“, spazierst du durch die südlichen Altstadtgassen, wirfst einen Blick in die Höfe der malerischen Roten Straße und kehrst für eine kleine Köstlichkeit im Marzipanspeicher ein. Nebenbei erfährst du Anekdoten über Flensburger Originale wie Abbi Cremschnitt, Johann Hunnengrieper und den Swatten Jakob. Die Tour endet mit drei kleinen Gaumenfreuden in der Fischmanufaktur.

Treffpunkt: Käte-Lassen-Hof/Holm Nr. 49–51

Termin: 21. Oktober, 14.00 - 15.30 Uhr

Altstadt-Atmosphäre in einer Stunde

Tauche ein in die charmante Altstadt von Flensburg und erlebe die besondere Atmosphäre dieser historischen Stadt in nur einer Stunde! Diese kurze Tour bietet dir einen perfekten Überblick über das Herz von Flensburg und lässt dich die Stadt auf eine ganz neue Weise erleben!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termine: 03./31. Oktober, 14.30 - 15.30 Uhr

Nachtwanderung – Kuriositäten & Mysterien

Im Schein der Taschenlampe erkundest du mit unserem Gästeführer Knut Franck die Gebäude und Denkmäler auf dem Alten Friedhof und im Christiansenpark. Dabei erlebst du Bundsenkapelle, Mumiengrotte, Idstedt-Löwe und Spiegelgrotte im wahrsten Sinne des Wortes in neuem Licht. Währenddessen erfährst du Anekdoten und Besonderheiten aus Flensburgs Geschichte. Hinweis: Taschenlampe nicht vergessen!

Treffpunkt: Nordermarkt/Neptunbrunnen

Termin: 17. Oktober, 19.00 - 21.30 Uhr

KONTAKT & BUCHUNG für alle diese Führungen:

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH | Touristinformation Flensburg Nikolaistraße 8

24937 Flensburg | Fon +49 (0)461 90 90 920 | E-Mail info@flensburger-foerde.de | www.flensburger-foerde.de

Wichtiger Hinweis: Die TAFF führt die Stadtführungen nur mit vorheriger Anmeldung und einer Teilnehmerbegrenzung

durch. Gäste können sich telefonisch, per E-Mail oder persönlich für eine Stadtführung anmelden. Die Buchung und Bezahlung der Tickets ist ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse