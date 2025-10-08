Ausleihzeit automatisch verlängert

Wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen bleibt die Stadtbibliothek Flensburg vom 20.10. bis 23.10.25 geschlossen. Am 24.10. – dem Tag der Bibliotheken – ist wieder wie gewohnt geöffnet.

Entleihungen, die in dem Zeitraum fällig wären, werden automatisch um 3 Wochen verlängert. Eine Rückgabe ist nicht nötig und auch nicht möglich! Die Rückgabekästen werden NICHT zur Verfügung stehen.

Alle Kund*innen mit Bibliotheksausweis haben weiterhin rund um die Uhr Zugriff auf alle digitalen Medien (Onleihe, OverDrive, das Online-Lexika Brockhaus, das Munzinger Archiv sowie den Streaming-Dienst filmfriend).

Pressemitteilung Stadt Flensburg

Foto: Envato.com