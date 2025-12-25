Norddeutsche Tradition bewahren

Am frühen Silvesterabend ist es wieder soweit: viele kleine und große Menschen verkleiden sich und laufen mit ihrem Rummelpott von Haus zu Haus. Die StadtBibliothek Flensburg möchte zur Aufrechterhaltung dieses schönen norddeutschen Brauches beitragen und lädt alle Kinder zu einem ganz besonderen Bastelnachmitttag mit Frauke Lind ein.

Am Dienstag, den 30.12.2025, um 16 Uhr können Kinder ab 5 Jahren ihren eigenen Rummelpott basteln.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich!

Pressemitteilung Stadt Flensburg