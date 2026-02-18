„RePolice – A Tribute to Sting and The Police“ präsentieren bekannte Songs in einem neuen Gewand. In den letzten Jahren spielte Sting immer wieder Tourneen, auf denen er sowohl Stücke seiner Solokarriere als auch Police Klassiker zum besten gab. Diese Vorlagen setzen den Maßstab für die Darbietung der vier Nordfriesen von RePolice.

Die Band um Sebastian Jannsen (Vocals, Bass), Max Andresen (Gitarre, Vocals), Hemke Kay (Gitarre, Vocals) und Henrik Petschull (Drums) klingt so originalgetreu, dass selbst der geschulte Sting Fan genau hinhören muss. Mit großer Spielfreude schaffen es die vier ihre Zuhörer vom ersten Takt mitzureißen. Dabei lassen sie den gleichen versierten Sound entstehen, den man bei einem Konzert ihres Vorbilds erleben kann.

Eine unverkennbare Stimme, die dem Original erstaunlich nah kommt, und ihre energiegeladene und authentische Live-Performance überzeugen die Fans und solche, die es bis dahin noch nicht waren. So ist RePolice ohne Zweifel das perfekte Highlight auf jedem Festival, Stadtfest oder Event.

Ticketlink: https://culturgut.reservix.de/p/reservix/event/2460256

Samstag, 28.02.2026, 19.30 Uhr

C.ulturgut, Flensburg