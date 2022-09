Polterabend ja oder nein? Diese Frage wird sehr unterschiedlich beantwortet. Einige halten an dem Brauch fest und organisieren den Polterabend ganz selbstverständlich. Andere wiederum finden ihn veraltet und verzichten darauf, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber woran liegt das?

Was ist eigentlich ein Polterabend?

Beim Polterabend handelt es sich um einen sehr alten Hochzeitsbrauch, der in Deutschland und einigen anderen Ländern Tradition hat.

Es wird ein Fest veranstaltet, zu dem Verwandte, Freunde und Bekannte eingeladen werden. Sie bringen Porzellan, Steingut und Keramik mit und zerdeppern es auf dem Boden. Die so entstandenen Scherben sollen Glück bringen und der Lärm böse Geister vertreiben. Übrigens soll dem Brauch nach kein Glas oder Spiegel zerbrochen werden, da dies dem Brautpaar und dem Gast Unglück bringen kann.

Braut und Bräutigam müssen die Scherben anschließend zusammenfegen und so symbolisch die Herausforderungen der Ehe meistern.

Während des Polterabends werden häufig auch Spiele gespielt. Außerdem gibt es ein paar typische Rituale. So wird z. B. oft die Hose des Bräutigams verbrannt. Das soll symbolisieren, dass der Mann in der Ehe nicht mehr die Hosen anhat. Außerdem wird typischerweise Hühnersuppe serviert und manchmal werden die Schuhe der Braut festgenagelt. (Bedeutung: Jetzt gibt es kein Zurück mehr). Während der Polterabend früher meist am Vortag der Hochzeit stattfand, feiern die Paare ihn heute lieber einige Tage oder eine Woche vor der Trauung oder früher.

Alternativ gibt es auch die Polterhochzeit, bei der das Poltern und die Hochzeit miteinander verbunden werden.

Nachteile des Polterabends

Die Organisation eines Polterabends ist in einer meist eh schon stressigen Zeit der Hochzeitsvorbereitung eine weitere, umfangreiche Aufgabe. Denn meistens feiert man ihn mit deutlich mehr Gästen, als im Anschluss die Hochzeit.

Außerdem benötigt ihr für die Ausrichtung dieser Feier eine geeignete Location. Dem Brauch nach findet der Polterabend beim Haus des Brautpaares oder der Eltern der Braut statt. Doch gerade in städtischen Gebieten wohnen die Menschen eher in Wohnungen oder haben so kleine Gärten, in denen eine solche Feier einfach nicht realisierbar ist. Dazu kommt, dass das laute Poltern in eng bebauten Gegenden die Nachbarn verärgern kann.

Zwar gibt es auch Locations, die speziell für diese Zwecke gemietet werden können. Doch auch diese findet man eher im ländlichen Raum als etwa in der Stadt.

Je nachdem, wie ihr die Gästeliste von Polterabend und Hochzeit gestaltet, kommen auch weitere Kosten auf euch zu.

Vorteile des Polterabends

Auf der anderen Seite kann euch der Polterabend aber auch helfen, Geld zu sparen. Eure Gästeliste für die Hochzeit ist zu lang oder ihr wollt eigentlich gerne im kleinen Rahmen feiern? Die Hochzeitsgäste würden nicht in eure Location passen oder das Event würde euer Budget sprengen?

Der Polterabend ist eine gute Möglichkeit, um die Gästeanzahl für die Hochzeit zu reduzieren. Kollegen und Bekannte ladet ihr stattdessen zum Polterabend ein. Diese lockere Feier ist in den meisten Fällen pro Gast deutlich günstiger als eine festliche Hochzeit. Außerdem könnt ihr es euch so theoretisch sparen, nach der Hochzeit auf der Arbeit noch etwas auszugeben. Die Kollegen waren schließlich schon einmal eingeladen.

Ein weiterer Vorteil: Ihr habt ein weiteres Fest, bei dem ihr eure Liebe mit Menschen, die euch wichtig sind, feiern könnt!

Alternativen zum Polterabend

Du kennst nun die Vor- und Nachteile und bist deshalb gegen einen Polterabend? Aber irgendwas möchtet ihr vor der Hochzeit trotzdem machen?

Dafür gibt es z. B. die Junggesellinnen- oder Junggesellenabschiede oder die Bridal Party. Doch zum einen feiern hier immer nur einige wenige Personen miteinander und zum anderen liegt die Organisation dafür meist nicht in eurer Hand.

Ihr möchtet eure Liebe schon vor eurer Hochzeit feiern, am liebsten so früh wie möglich? Dann ist eine Verlobungsfeier vielleicht genau das Richtige für euch. Die Verlobungsfeier könnt ihr zeitnah nach eurer Verlobung nach eigenen Vorstellungen gestalten und feiern.

Wenn ihr die Idee schön findet, kurz vor der Hochzeit ein großes Fest zu veranstalten, dann feiert doch eine Pre-Wedding Party. Wie sehr die sich von einem Polterabend unterscheidet, könnt ihr dabei selbst festlegen. Aber sicher kommt keiner der Gäste auf die Idee, Porzellan oder eine alte Toilettenschüssel mitzubringen, wenn ihr nicht darum bittet.

Fazit

Der Polterabend hat eine lange Tradition. Doch vor allem in urbanen Gebieten verliert er etwas an Bedeutung, unter anderem deshalb, weil die notwendigen Räumlichkeiten selten verfügbar sind. Doch mit Hilfe eines Polterabends lässt sich die Gästeliste der Hochzeit entzerren und ihr könnt eure Liebe einmal mehr feiern.

Sagt euch der Polterabend trotzdem nicht zu, könnt ihr alternativ z. B. eine Verlobungsfeier oder eine Pre-Wedding-Party veranstalten.

Wir meinen

Orientiert euch nicht zu sehr an aktuellen Trends. Wenn ihr den Polterabend cool findet, dann feiert ihn. Ob er überholt ist oder nicht, ist nicht wichtig. Euch muss es gefallen! Wenn ihr gerne ein Fest feiern möchtet, aber euch die Bräuche des Polterabends nicht zusagen, dann gestaltet die Feier nach euren Vorstellungen und nennt sie einfach anders.

flj