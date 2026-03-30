Osterschmuck selbstgemacht

Bald ist es wieder so weit: Mit dem Frühling beginnt die Osterzeit. Krokusse und Osterglocken blühen, die Temperaturen werden milder und die Kinder freuen sich schon auf die Ostereiersuche im Garten. Passend zu den sanften Farben des Frühlings etabliert sich auch in Deutschland immer mehr der sogenannte Skandi-Look: Helle Möbel, Holz, Kerzen, frische Blumen von der Wiese.

Und auch bei Deko-Elementen wird sich am Einrichtungsstil der Skandinavier orientiert. Für die trendige Shabby-Chic-Optik hat sich bei Bastelarbeiten mit Holz die Kombination von Kreidefarbe und Veredlungswachs (beides von Bondex) bewährt. So entstehen mit wenigen Pinselstrichen stylische Oster­hasen. Die Verarbeitung ist denkbar einfach: Das unbehandelte Holz einfach mit Bondex Kreidefarbe vollständig anmalen und trocknen lassen. Anschließend folgt eine zweite Schicht in einem anderen Farbton. Nachdem auch diese Farbschicht komplett getrocknet ist, werden Ecken, Kanten und Oberfläche des Holzhasen sanft mit Schleifpapier bearbeitet. So entstehen die beliebten „Used-Look“-Effekte, bei der die untere Farbschicht leicht durchschimmert. Im letzten Schritt wird nun das Veredlungs-Wachs aufgetragen, um den Effekt zu betonen und das Holz gleichzeitig langfristig zu schützen.

Selbstgemachte Eierbecher mit Perlmutt-Effekt sorgen bereits am Frühstückstisch für festliche Osterstimmung.

Eierbecher aus Holzkugeln? Wer über etwas Kreativität, Muße und die richtigen Materialien verfügt, kann damit Familie und Freunden zum Osterfest eine Freude machen. Benötigt werden Holzkugeln mit einem Durchmesser von 20 mm, Pinsel, Kordel sowie Bondex Perl­mutt-Effekt in verschiedenen Farben. Zunächst werden acht Holzkugeln nach Belieben mit Perlmutt-Effekt (von Bondex) bemalt. Wichtig: Die Farbe vor dem Auftragen gründlich umrühren, damit sich die Pigmente gut verteilen. Um keine Fingerabdrücke auf den Kugeln zu hinterlassen, helfen lange Holzstäbchen bzw. Schasch­likspieße. Einfach Kugel auffädeln, bemalen und nach dem Trocknen (ca. vier Stunden) weder herunternehmen. Halbbemalte Kugeln gelingen am besten, wenn sie vorher zur Hälfte mit dünnem Klebeband abgeklebt werden. Nachdem die Kugeln getrocknet sind, werden sie auf ein Stück Kordel aufgefädelt, deren beiden Enden anschließend miteinander verknotet werden. Fertig ist der kreative Eierbrecher für das Osterfrühstück.

Die ausführliche Anleitung mit Bildern sowie weitere Basteltipps gibt es unter www.bondex.de.

Fotos: Bondex/txn