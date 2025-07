Unter, auf und am Wasser Schleswig-Holsteins Lebensräume entdecken: Ob Nordsee, Ostsee oder Binnenland – Schleswig-Holstein bietet facettenreiche Naturerlebnisse rund ums Wasser. Zwischen Wattenmeer und Förden, Seen und Schleiufer reichen die Angebote von interaktiven Ausstellungen und Aquarien über naturkundliche Führungen bis hin zu Kutterfahrten und Kanutouren. Wer im echten Norden unterwegs ist, begegnet Wasser als prägendem Element – und entdeckt dabei eine große Vielfalt an Lebensräumen, Perspektiven und Bildungsangeboten für alle Altersgruppen.

Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein hat unter dem Motto „unter, auf und am Wasser“ in 2 Teilen einige Highlights zusammengestellt. Dieser erste Teil widmet sich der Nordsee.

Das tägliche Zusammenspiel von Ebbe und Flut prägt den Lebensraum an der Nordseeküste. Seit 40 Jahren ist das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer als UNESCO Weltnaturerbe anerkannt und viele Orte längs der schleswig-holsteinischen Westküste nutzen dieses Alleinstellungsmerkmal, um mit Ausstellungen, Aquarien und Schifftouren diesen einzigartigen Lebensraum auch für Gäste erlebbar machen. Es folgt eine kleine Auswahl.

Nordstrand – Leinen los und mit dem Schiff zu den Seehunden

Nur zwei der rund 35 Robbenarten weltweit sind an der Nordseeküste heimisch: Kegelrobben und Seehunde. Mit etwas Glück entdeckt man sie bei einem Strandspaziergang und kann sie aus gebührender Entfernung beobachten. Wer die Raubtiere im friesischen Wattenmeer in ihrer natürlichen Umgebung erleben möchte, tut dies am besten auf einer Schiffstour. So legt die MS Adler V ab dem Hafen Struklahnungshörn zu Fahrten durch das schleswig-holsteinische Wattenmeer ab. Die Route führt mitten hinein in den Lebensraum der Seehunde. Während der Fahrt bieten fachkundige Erklärungen spannende Einblicke in die einzigartige Flora und Fauna der Nordsee. Besonderes Highlight ist der Seetierfang: dann wird ein Netz zu Wasser gelassen und jeder Fang liefert spannende neue Erkenntnisse über die Meeresbewohner und ihre Lebensbedingungen.

Sylt – Den Naturgewalten ganz nah

Wie fühlt sich Windstärke acht an? Antworten auf diese und andere Fragen bekommen Gäste ganzjährig im Erlebniszentrum Naturgewalten in List auf Sylt. Es erzählt in drei Themenräumen von den Kräften der Nordsee, von Klima, Wetter, Klimaforschung und vom Leben mit Naturgewalten. Das Highlight ist der Syltdome, ein 360-Grad-Kino, das in Planetarium-Atmosphäre faszinierende Naturaufnahmen zeigt.

Im Nationalpark-Haus Arche Wattenmeer in Hörnum erforschen Groß und Klein die Flora und Fauna Sylts. Bei der regelmäßig stattfindenden Fütterung kommen auch sonst verborgen lebende Tiere zum Vorschein und die wiederum stoßen weitere Ermittlungen an: Kann der Seeskorpion stechen? Was sind Seepocken? Fragen über Fragen, die allesamt von den Expertinnen und Experten der Schutzstation Wattenmeer beantwortet werden.

Büsum – Fischerhafen, Kutterregatta, Ausflugsfahrten

Taue, Tonnen, Takelage heißt es im Büsumer Hafen. Allein der traditionsreiche Hafen selbst ist schon einen Ausflug wert, aber er ist auch Startpunkt für regelmäßige Ausflugsfahrten – etwa zur Hochseeinsel Helgoland oder zu den Seehundsbänken im Watt. Für Abenteuerlustige bieten Fangfahrten auf der Nordsee Einblicke in die regionale Fischerei. Wer mag, kostet noch an Bord zubereitete, frisch gefangene Krabben.

Wer lieber an Land bleiben möchte, geht nach dem Spaziergang durch den Hafen vielleicht ins Aquarium am Hafen in dem Gäste sowohl heimischen Nordseebewohnern wie Muränen, Barsche und Rochen, als auch Südseefischen begegnen – eine spannende Reise durch die Weltmeere.

Ein Highlight im Büsumer Veranstaltungskalender ist die traditionsreiche Büsumer Kutterregatta, die vom 25. bis 27. Juli 2025 bereits zum 120. Mal stattfindet. Rund um den Hafen erwartet die Gäste ein buntes Programm rund um die maritime Kultur.

Tönning – Wat(t) entdecken im Multimar Wattforum

Die Lieblinge der Besucher im Nationalpark-Zentrum Multimar Wattforum sind das langschnäuzige Seepferdchen, der blaue Helgoländer Hummer oder auch der blitzschnelle Tintenfisch. Auf mehreren Ebenen und in einem weitläufigen Außenbereich vermittelt die Einrichtung mit zahlreichen interaktiven Angeboten einen umfassenden Einblick in die faszinierende Landschaft des schleswig-holsteinischen Wattenmeeres. Auch wiederholte Besuche lohnen sich. Und was gibt es zu entdecken? Besonders imposant sind das mehr als 17 Meter lange Pottwal-Skelett oder das sieben Meter tiefe Großaquarium im Innenbereich. Die deckenhohe Panoramascheibe öffnet den Gästen einen freien Blick auf Rochen und Stör, die hier majestätisch ihre Runden ziehen. Zweimal in der Woche steigt eine Taucherin oder ein Taucher für die Fütterung der Tiere in das Aquarium, erklärt dem Publikum dasVerhalten der Fische und beantwortet Fragen. In der im Sommer 2023 neu eröffneten Fischotteranlage mit Innen- und Außenbereich „Watt. Land. Fluss.“ gibt es täglich öffentliche Fütterungen.

Familienangebote in den Jugendherbergen auf Amrum und Sylt

Im Rahmen des sechstägigen Familienurlaubs „Nordsee, Dünen – Insel Amrum“ können Familien in der modernen Wattwerkstatt der Jugendherberge Wittdün das UNESCOWeltnaturerbe in spannenden Workshops erkunden. Nach einer geführten Wattwanderung werden gesammelte Funde im Labor untersucht und bestimmt.

Wer lieber trockenen Fußes auf Entdeckungstour geht, ist bei der Jugendherberge Westerland auf Sylt genau richtig. Das Familienwochenende „Fischegucken“ beinhaltet neben Unterkunft in den Dünen und Vollpension auch den Eintritt ins Sylt Aquarium und garantiert damit spannende Einblicke in den Lebensraum.

Föhr – Interaktive Ausstellung und spannende Einblicke ins Wattenmeer auf Föhr

Ein Fenster ins Watt ist das Nationalpark-Haus Föhr in Wyk auf Föhr im doppelten Sinn: Gäste können in Nordseeaquarien Seesterne, Einsiedlerkrebse und anderen faszinierende Meeresbewohner aus nächster Nähe beobachten. Dazu bietet ein Panoramafenster den freien Blick auf Ebbe und Flut direkt vor der Tür. Mithilfe von Spektiven, Fernrohre mit starker Vergrößerung speziell für die Beobachtung auf große Entfernungen, können Gäste vom Fenster aus die Vögel auf den angrenzenden Wattflächen beobachten. Abgerundet wird die Ausstellung durch einen kleinen Shop mit einem nachhaltigen Sortiment.

Schafft ihr es, der Flut zu entkommen? Das ist die große Frage beim Spiel „Watt’n Escape“. Ein Entkommen ist nur durch geschicktes Lösen der Rätsel in den Ausstellungsräumen zu erreichen.

Den Initiatoren des Robbenzentrums Föhr liegt der Schutz der Meeressäuger besonders am Herzen. Der Verein engagiert sich in der Erstversorgung, Rehabilitation und Wiederauswilderung der Tiere. Eine Ausstellung informiert anschaulich mit einer multimedialen Ausstellung zur Lebensweise von Seehunden und Kegelrobben.

Wandern und Whale-Watching auf Sylt: Dem Schweinswal auf der Spur

Ein besonderes Angebot für Naturinteressierte ist der Sylter Walpfad – der erste seiner Art in Europa. Entlang des Weststrandes von Sylt bis hin zum Königshafen in List vermitteln 22 interaktive Info-Pulte und Stelen spannendes Wissen über die Meeressäuger, ihren Lebensraum im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer und die Bedeutung des ersten europäischen Walschutzgebiets. Der Walpfad verbindet Naturerlebnis mit Wissensvermittlung – unmittelbar in der Landschaft eingebettet und jederzeit kostenfrei zugänglich.

Ergänzt wird das Angebot durch den Wadden Sea Explorer, ein internationales Wanderkonzept für das gesamte Weltnaturerbe Wattenmeer. Auch in Schleswig-Holstein können Besucherinnen und Besucher auf vielfältigen Routen das Zusammenspiel von Watt, Küste und Artenvielfalt aktiv entdecken – zu Fuß und ganz im eigenen Tempo.

Raubtierfütterung in St. Peter-Ording

Im Nationalpark-Haus St. Peter-Ording erwartet Besucherinnen und Besucher ein beeindruckend Erlebnis unter dem Motto: Entdecken, Staunen, Verstehen. Bei einer etwa einstündigen Aquarienführung durch die insgesamt elf Meerwasser-Aquarien erhalten Teilnehmende faszinierende Einblicke in die Unterwasserwelt des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer.

Ein besonderes Highlight der Führung ist die Fütterung– darunter Katzenhaie, Hummer, farbenprächtige Lippfische, Schollen, Schlangensterne, Seeigel und Blumentiere. Aus nächster Nähe lässt sich beobachten, wie die unterschiedlichen Meeresbewohner auf ihre ganz eigene Weise ihre Mahlzeiten einnehmen.

Naturkundemuseum Niebüll interaktiv entdecken

Das Naturkundemuseum Niebüll lädt Besuchende dazu ein, die vielfältige Natur und Landschaft beiderseits der deutsch-dänischen Grenze zu entdecken. In der interaktiven Erlebnisausstellung „Raum für Raum durch die Region“ können Besucherinnen und Besucher die heimische Flora und Fauna hautnah erleben. Die Ausstellung umfasst Themen wie Süßwassergewässer, Marsch und Salzwiesen, Feuchtgebiete, Moor & Heide. Ein besonderes Highlight sind die Süßwasser-Aquarien mit heimischen Fischen. Außerdem haben die Gäste die Möglichkeit mit einem Naturführer eine virtuelle Moorwanderung zu unternehmen.

Wattenmeer erleben im Nationalpark-Haus am Husumer Hafen

Mitten im Stadtzentrum von Husum, direkt am malerischen Hafen, lädt das Nationalpark-Haus dazu ein, das UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer auf vielfältige Weise zu entdecken. Die modern gestaltete Ausstellung bietet spannende Einblicke in den Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, in Themen wie Landschafts- und Klimawandel, die reiche Vogelwelt sowie die heimischen Meeressäuger.

Ein Highlight ist das große Meerwasser-Aquarium, das eindrucksvolle Blicke in die Unterwasserwelt der Nordsee ermöglicht. Ein Streichel-Seehund, ein kleiner Kinoraum, Audio-Stationen und interaktive Touch-Screens machen den Besuch auch für Familien attraktiv. Besucherinnen und Besucher können hier Tierstimmen erraten, Strandfunde bestimmen oder sich über die Angebote der Nationalpark-Partner informieren.

Pressemitteilung Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH

Foto: © Multimar Wattforum_c_TZ SPO-2