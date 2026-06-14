Funktionales Design mit hohem Praxisnutzen

Viele Designer-Artikel brillieren mit ihrer großartigen Optik. Doch oft zeigt sich bereits beim ersten Praxistest: Nicht alles, was gut aussieht, funktioniert auch gut. Ganz anders, wenn Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Fachbetriebe (R+S-Fachbetriebe) einen hochwertigen Designer-Sonnenschutz individuell anfertigen: Der sorgt für eine zuverlässige Verschattung der Fenster, Balkon- oder Terrassentüren, lässt sich auf die Architektur des Hauses abstimmen und steigert ganz nebenbei den Wert der Immobilie. Design, das funktioniert angesichts steigender Temperaturen ist ein effektiver Schutz vor Sonne und sommerlicher Hitze für viele Hausbesitzer und Mieter ein wichtiges Wohlfühlkriterium. „Immer mehr Menschen entscheiden sich deshalb für langlebigen Designer-Sonnenschutz vom Profi, wie er bislang überwiegend von neuen Bürogebäuden und hochwertigen Wohnhäusern bekannt war“, sagt Ingo Plück, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Rollladen + Sonnenschutz e. V. (BVRS). Mit ihrer Kombination aus moderner Optik und zuverlässigem Hitze-, Blend- und Sichtschutz sorgen Markisen, Senkrechtmarkisen, Sonnensegel und Screens auch bei starkem Sonnenschein für ein angenehmes Raumklima und damit für komfortables Wohnen. Terrassen und Balkone lassen sich so selbst im Hochsommer als kleine Urlaubsoase im Alltag nutzen.

Komfort und Schutz für zuhause

Beim Besuch eines R+S-Fachbetriebs können sich Verbraucher über die große Auswahl an verschiedenen Sonnenschutzprodukten, deren Design sowie die enorme Vielfalt an Stoffen, Mustern und Farben informieren. Die Sonnenschutzprofis achten bei ihrer Beratung auf perfekte Funktionalität, berücksichtigen den korrekten Schattenwurf und das äußere Erscheinungsbild des Hauses.

Besonders komfortabel sind die Schattenspender, wenn sie mit elektrischen Antrieben und Sensortechnik automatisch auf Wetteränderungen reagieren können. Derart ausgestattet lässt sich der Lichteinfall auch per Fernbedienung oder per App ganz nach Wunsch einstellen. So hält der Sonnenschutz nicht nur die sommerliche Hitze draußen. Er sorgt auch ganzjährig für blendfreies Arbeiten im Homeoffice und verhindert unerwünschte Einblicke in die Privatsphäre durch Nachbarn und Passanten.

Weitere Infos unter www.rollladen-sonnenschutz.de

txn-Foto: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS)