Leinwand-Lyriker Ralph Turnheim übernimmt den Fall

Der Wiener Leinwand-Lyriker macht ein Kinoerlebnis der besonderen Art: Während der Stummfilm „Der Hund von Baskerville“ über die Leinwand flimmert, vertont er ihn live mit Reimen, Stimme und feinem Gespür für Timing. Euch wird das Blut gefrieren vor Schrecken – und der Atem stocken vor Lachen. Sherlock Holmes ermittelt, der Geisterhund lauert, und ihr seid mittendrin. Kino im Künstlerhof, wie man es so noch nie gesehen hat.

Samstag, 08. August | 21:00 Uhr

Künstlerhof

Ticket: 18 € | 9 € (ermäßigt)

Foto: © Rolf Demmel