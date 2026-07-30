Die Ausstellung gibt einen Überblick über die aktuellen Arbeiten von Susanne Pontius. Sie zeigt Werke aus den Serien „Polar Pearls“ und „Horizonte“.

Die Künstlerin wurde in Berlin geboren und vereint in ihren Arbeiten mit Tinten, Harzen und Strukturpasten seit 25 Jahren den Blick auf die Natur sowie die Verbildlichung von Emotionen mit dem Spaß am Experiment. Susanne Pontius stellt ihre Werke in Deutschland, Dänemark und Spanien aus.

08.08. – 16.08.2026, tägl. 11.00 – 16.30 Uhr

Vernissage: 07.08.2026, 16.00 – 18.00 Uhr

Rosarium, Am Schlosspark 2B, Glücksburg