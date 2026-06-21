Das NaturErlebnisZentrum (NEZ) Maasholm wird 25 Jahre alt. Das Jubiläum dieser Erfolgsgeschichte wollen wir am Samstag, den 27. Juni 2026 von 11 bis 18 Uhr mit einem Familienfest feiern.

Mitte der 1990er Jahre übernahm die Gemeinde Maasholm eine ca. 10 Hektar große ehemalige Raketenstation in unmittelbarer Nähe des Ostseestrandes und des Naturschutzgebietes „Schleimündung“ und eröffnete hier 2001 das Naturerlebniszentrum. Als Ort der Natur und Erholung für Jung und Alt wurde das Gelände über die Jahre immer weiterentwickelt und ist inzwischen ein fester Bestandteil in der Freizeitgestaltung für Einheimische und Urlauber. Besucherinnen und Besucher können hier spielerisch Verständnis für die Zusammenhänge im Natur- und Umweltschutz, speziell für den Schutz der Ostsee und der Schlei, entwickeln.

Auf dem Familienfest erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreicher Tag voller Naturerlebnisse, Mitmachaktionen und Unterhaltung für Groß und Klein.

Auf dem gesamten Gelände gibt es viel zu entdecken und auszuprobieren: Kinder können z.B. bei der NEZ-Rallye auf Entdeckungstour gehen oder unseren großen Spielplatz nutzen. Verschiedene Spiele und der Barfußpfad sorgen für Spaß und Bewegung. Ein besonderes Highlight ist der Besuch eines Imkers, der gemeinsam mit den Kindern Honig schleudert.

Natürlich öffnen auch die Ausstellungen, die Küstenwerkstatt und das weitläufige Außengelände ihre Türen und laden zum Staunen, Forschen und Erleben ein. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.nez-maasholm.de.

Hinweis zur Anreise:

Kurz vor Maasholm befindet sich im Ortsteil Exhöft ein Wanderparkplatz. Hier beginnt der zwei Kilometer lange neu angelegte Lehrpfad zum NEZ. Als Alternative bietet sich der Großparkplatz am Ortseingang von Maasholm an. Von dort führt der Weg auf dem Deich entlang der Schlei von Maasholm zum NEZ an (Gehzeit auf beiden Wegen ca. 35 – 40 Minuten).

Die Zufahrt zum NEZ mit dem Auto ist nicht erlaubt.

Pressemitteilung NEZ Maasholm

Foto: Franz Böhmer