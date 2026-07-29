Liebe Leserin, lieber Leser,

hinter uns liegt ein Juli, der bei vielen von uns durchaus zwiespältige Gefühle ausgelöst hat. Einerseits befinden wir uns in der Haupturlaubs- und Sommerzeit, in der wir uns wünschten, unbeschwerte Tage mit unserer Familie und unseren Freunden verbringen zu können, andererseits scheint weltweit beinahe täglich eine schlechte Nachricht die nächste zu jagen.

Um den Kopf von solchen Gedanken frei zu bekommen, bieten sich im August 2026 glücklicherweise wieder zahlreiche Veranstaltungen an, die uns unsere Freizeit und unsere Urlaubstage versüßen können. Die Veranstaltungsreihe Flensburger Hofkultur setzt sich fort und präsentiert uns vielfältige und abwechslungsreiche Konzerte. Sportliche Highlights wird es mit dem Ostseeman und dem Flensburger Drachenbootrennen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft geben.

In unserer beliebten Serie über „Flensburger Köpfe” stellen wir einen umtriebigen jungen Mann vor, dem unsere Stadt längst zur Heimat geworden ist, der sie zudem politisch auf Landesebene sehr engagiert vertritt. Und auch bei den „Straßen und Stadtteilen“ haben wir einen Einheimischen für Sie interviewt, der in den letzten Jahrzehnten in Flensburg diverse Spuren hinterlassen hat. Ebenfalls zu anderen lesenswerten Themen werden wir Sie wie gewohnt informieren.

Nachdem der Sommer im Juli wettermäßig durchaus akzeptabel war, steht uns hoffentlich noch ein richtig sommerlicher August bevor. Natürlich wünschen wir uns keine Hitzewelle, wie sie seit Wochen im Süden Europas die Menschen und die Natur belastet, aber moderate Temperaturen um die 25 Grad sind doch hier am Meer bestens auszuhalten – jedenfalls besser als solche von weit über 30 Grad, wie wir sie auch schon sporadisch erlebten. In diesem Sinne: Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die „schönste Zeit des Jahres“, wann immer es Ihnen möglich ist.

Im großen Sport sind die Weltereignisse wie die Fußball-WM, Wimbledon und die Tour de France bereits Geschichte – aus deutscher Sicht mit überwiegend enttäuschenden Ergebnissen. Die Fußball-Bundesliga startet erst Ende August, wie auch die Handballer, die zweite Liga ist dagegen schon drei Wochen früher im Punktspielbetrieb. Zeitgleich etwa mit dem Beginn des neuen Schuljahrs in der Monatsmitte starten im August auch viele weitere Sportarten in eine neue Saison.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und Blättern in unserer August-Ausgabe, und eine gute Zeit im weiteren Verlauf des Sommers, bleiben Sie optimistisch und fit sowie gesund und munter!

Ihr Team vom Flensburg Journal!

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