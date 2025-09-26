Erlebe den Herbst an der Flensburger Förde mit dem Lækkerschmecker!

Wenn die Blätter an der Flensburger Förde bunt werden und die Luft nach Herbst duftet, ist es wieder Zeit für ein besonderes Erlebnis: Das kulinarische Fest Lækkerschmecker verwandelt am Samstag, den 4., und Sonntag, den 5. Oktober 2025, die Flensburger Innenstadt in eine wahre Genuss-Oase. Am Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag – zeitgleich mit dem Verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr – können Besucher*innen hier durch die Straßen schlendern, die Vielfalt regionaler Spezialitäten entdecken und sich von neuen Geschmackserlebnissen überraschen lassen.

Schon beim Betreten der Innenstadt spürt man die besondere Atmosphäre: Die Mischung aus herbstlicher Gemütlichkeit, verlockenden Düften aus den Cafés und Restaurants und der lebendigen Stimmung macht Lust, sofort loszulegen. Es warten Probieraktionen, bei denen man Köstlichkeiten direkt vor Ort entdecken kann – von süß bis herzhaft, von klassisch bis außergewöhnlich.

Für alle Sinne wird gesorgt: Live-Acts bringen die Straßen zum Klingen, während Filmvorführungen spannende Einblicke in die Welt der Kulinarik geben. Wer Flensburg auf besonders genussvolle Weise kennenlernen möchte, kann an den Stadtführungen „So schmeckt Flensburg“ teilnehmen und die Geheimtipps der Stadt entdecken. Für die kleinen Gäste gibt es ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm, das spielerisch Lust auf neue Geschmäcker macht.

Und zwischendurch lädt das bunte Treiben einfach dazu ein, stehen zu bleiben, die Atmosphäre aufzusaugen und den Herbst an der Förde zu genießen. Überall gibt es Neues zu entdecken, spannende Aktionen und besondere Highlights – ein Erlebnis, das zum Verweilen einlädt und immer wieder kleine Entdeckungen bereithält.

Wer alle Details erfahren möchte, kann sich den Flyer in der Touristinformation Flensburg, Nikolai­straße 8, abholen und schon vorab Pläne schmieden, was auf keinen Fall verpasst werden sollte.

Das Lækkerschmecker-Fest ist mehr als ein kulinarisches Event: Es ist ein Fest für die Sinne, ein Treffpunkt für Genießer*innen und ein Erlebnis für die ganze Familie. Wer einmal durch die lebendigen Straßen flaniert, die Köstlichkeiten probiert und die besondere Atmosphäre aufsaugt, wird verstehen, warum der Herbst an der Flensburger Förde so besonders schmeckt – ein Erlebnis, das Lust auf mehr macht und noch lange in Erinnerung bleibt.

Mehr Informationen unter: www.flensburger-foerde.de/laekkerschmecker

KONTAKT & INFORMATION:

Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Fon +49 (0)461 90 90 920

info@flensburger-foerde.de

www.flensburger-foerde.de

Foto: Martin Ziemer