Erstmals startet das winterliche Markttreiben in Flensburg schon am 17. November 2025: Mit dem neuen Wintermarkt sorgt die Tourismus Agentur Flensburger Förde (TAFF) für eine atmosphärische Einstimmung auf die kalte Jahreszeit. Zwischen Süder- und Nordermarkt laden nordisch inspirierte Hütten mit Kunsthandwerk und kulinarischen Spezialitäten zum gemütlichen Verweilen ein. An der Flensburger Förde wird damit zugleich eine liebgewonnene Tradition fortgeführt – denn ab dem 24. November öffnet der Flensburger Weihnachtsmarkt seine Pforten und begleitet Besucherinnen und Besucher bis zum 30. Dezember 2025 durch die Adventszeit. In festlichem Lichterglanz verwandelt sich die Altstadt in eine stimmungsvolle Weihnachtswelt mit maritimem Flair und nordischer Gemütlichkeit.

Die feierliche Eröffnung des Weihnachtsmarktes findet am Montag, den 24. November um 17:00 Uhr auf dem malerischen Südermarkt statt. Im Mittelpunkt steht erneut die beeindruckende Weihnachtspyramide, das adventliche Wahrzeichen des Marktes. Hier kommen die Besucherinnen und Besucher in geselliger Atmosphäre zusammen, um gemeinsam mit prominenten Gästen aus Politik und Gesellschaft, dem Weihnachtsmann sowie seinen Helfern den Beginn der Weihnachtszeit zu feiern. Ein besonderes Highlight ist das feierliche Illuminieren der prächtigen Südermarkt-Tanne, begleitet von einem Countdown, der den offiziellen Startschuss für das weihnachtliche Treiben gibt.

Die Sportjugend des TSV Jarplund-Weding* übernimmt in diesem Jahr erstmals die glanzvolle Gestaltung der Tannenbäume entlang des Holm und der Großen Straße. Mit viel Engagement schmücken die Mitglieder die Innenstadt und schaffen so eine eindrucksvolle Weihnachtsatmosphäre.

Die charmanten skandinavischen Hütten auf dem Südermarkt, darunter der „kleinste Tresen der Welt“ mit dem legendären Tallin-Punsch und das Hexenhaus, laden zum Verweilen und Genießen ein. Die festlich dekorierte „Hyggemeile“ zieht sich wie gewohnt vom Südermarkt über den Holm und die Große Straße bis zum Nordermarkt: Hier sorgt das „WinterHygge“ für eine besonders stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre. Familien können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen.

Erstmals lädt in diesem Jahr der NOSPA-Wunschbaum am Nordermarkt dazu ein, Weihnachtswünsche zu erfüllen und Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Er steht wieder an seinem gewohnten Platz – gesponsert von der NOSPA und damit zum ersten Mal unter diesem Namen.

Die Touristinformation in der Nikolaistraße 8 bietet einen Extraservice an: Dort gibt es eine kostenlose Einkaufsaufbewahrung sowie das geschätzte Weihnachtsmann-Postamt. Kinder haben bis zum 15. Dezember die Möglichkeit, ihre selbstgestalteten Briefe und Wunschzettel in den Weihnachts-Postkasten einzuwerfen – eine Antwort ist garantiert, und ein besonderer Wunsch wird unter allen Einsendungen erfüllt.

Kostenfrei parken und Shopping ohne lange Wege! Diese Möglichkeit besteht auch in diesem Jahr wieder mit dem bekannten Flensticket vom Parkplatz Exe. Besucherinnen und Besucher können bequem bargeldlos mit EC- oder Kreditkarte das Flensticket am Ticketautomaten am Ausgang „Kleine Exe“ kaufen und wenige Meter weiter an der Haltestelle P+R Exe mit der Linie 10 oder 11 (im 10-Minuten Takt) einsteigen. Das Ticket kostet 1,50 EUR und gilt ganztägig für max. fünf Personen.

Wer neben dem Bummeln durch die Flensburger Innenstadt auch noch bewusst die abwechslungsreiche und vielseitige Kultur der hyggeligen Hafenstadt erleben möchte, der kommt ganz gewiss bei den beliebten weihnachtlichen Stadtführungen „Fru Hansen und die Weihnachtswelt“ sowie „Weihnachten, Wichtel & Kostbarkeiten“ ins Träumen. Um eine Anmeldung/Buchung per Telefon, per E-Mail oder persönlich wird gebeten, da die Plätze bei den Stadtführungen jeweils begrenzt sind. Weiterhin ist die Buchung und Bezahlung der Tickets ebenfalls online möglich unter: www.flensburger-foerde.de/erlebnis/erlebnisse.

Freuen Sie sich auf eine besinnliche und festliche Weihnachtszeit in Flensburg, die mit nordischem Charme und weihnachtlicher Herzlichkeit Groß und Klein verzaubert!

Weitere Informationen finden Gäste online unter www.flensburger-foerde.de/weihnachtsmarkt

Öffnungszeiten Wintermarkt 2025

17.11. – 22.11.2025 Südermarkt, Holm, Große Straße, Nordermarkt

Mo.–Sa.: 11:00 – 22:00 Uhr

Öffnungszeiten Flensburger Weihnachtsmarkt 2025

24.11. – 30.12.2025 Holm, Große Straße, Nordermarkt

24.11. – 23.12.2025 Südermarkt

Mo.–Sa.: 11:00 – 22:00 Uhr

So.: 11:00 – 20:00 Uhr

24.12. bis 14:00 Uhr (25.+26.12. geschlossen)