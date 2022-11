Der traditionelle Flensburger Weihnachtsmarkt lädt in diesem Jahr vom 21. November bis zum 31. Dezember 2022 zu einem ganz besonderen Wintererlebnis ein. Wie in den Jahren zuvor werden seine warmen Lichter und die Hütten im nordischen Stil das Herz der Stadt schmücken. Ein Gefühl von Hygge macht sich breit, Kunsthandwerk und kulinarische Leckereien reihen sich in den schmucken Hütten zwischen Süder- und Nordermarkt.

Letztes Jahr wurde aufgrund der pandemischen Lage darauf verzichtet, doch dieses Jahr soll der Weihnachtsmarkt wieder mit einer feierlichen Eröffnung am Montag, den 21. November an der Weihnachtspyramide in der idyllischen Kulisse des Südermarktes eingeläutet werden. Voraussetzung dafür ist natürlich eine positive Entwicklung der Pandemie. Die Weihnachtspyramide inmitten des Platzes ist das adventliche Wahrzeichen des Weihnachtsmarktes, hier trifft man sich auf einen ausgedehnten Klönschnack in gemütlicher Runde. Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft, begleitet vom Weihnachtsmann und seinen himmlischen Gefährten, laden alle dazu sein, um 17:00 Uhr zusammen den offiziellen Beginn des Flensburger Weihnachtsmarktes zu feiern. Gemeinsam wird der Countdown heruntergezählt, bis die Lamettakanone ihre goldenen Fontänen hinab regnen lässt. Spätestens dann kommt auch der letzte Weihnachtsmuffel in Feststimmung. Die skandinavischen Hütten auf dem Südermarkt, darunter der „kleinste Tresen der Welt“ mit seinem berühmten Tallin-Punsch sowie das Hexenhaus, laden Besucher zum gemütlich-adventlichen Bummeln und Genießen ein. Die „weihnachtliche Hyggemeile“ zieht sich traditionell vom Südermarkt über den Holm und die Große Straße bis zum Nordermarkt und dieses Jahr auch durch die Schiffbrückstraße.

Zusätzlich zum Markttreiben können sich die großen und kleinen Besucher auf weiteres Rahmenprogramm wie Überraschungsaktionen, weihnachtliche Stadtrundgänge und vieles mehr freuen. So stehen für Kinder am Nordermarkt jeden Sonntag (27.11. bis 18.12.2022) ab 15:00 Uhr kleine Überraschungs-Aktionen auf dem Programm. Von Hüpfburg über Kinderschminken und Kasperletheater ist für jeden etwas dabei. Auch der bei Familien beliebte Wunschbaum am Nordermarkt und das Kinderknusperhaus vor dem Café Central, in welchem die Wunschzettel an den Weihnachtsmann eigenständig gebastelt werden können, stehen an gewohntem Ort bereit.

Die Touristinformation (Nikolaistraße 8) bietet während des Weihnachtsmarktes den Service für kostenlose Einkaufs- und Gepäckaufbewahrung sowie das Weihnachtsmann-Postamt an: In den berühmten Weihnachts-Postkasten können Kinder selbstgebastelte und -geschriebene Briefe mit Wünschen und Bildern an den Weihnachtsmann bis zum 15.12. einwerfen. Eine Antwort ist jedem Kind gewiss! Ein Wunsch unter allen Einsendungen wird garantiert erfüllt! Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.