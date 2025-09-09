In diesem Jahr findet bereits der 12. Herbstmarkt auf Gut Oestergaard statt. In der Kulturscheune und auf dem Gutsgelände erwarten euch etwa 140 Aussteller aus Deutschland und Dänemark, die euch jede Menge schöner Dinge präsentieren: Kunsthandwerk, Schönes für Haus & Garten, Antikes und regionale Spezialitäten. Es erwartet die Besucher eine dekorative und interessante Mischung, die für jeden etwas bereithält. Zudem gibt es wie gewohnt ein herbstliches Rahmenprogramm mit Musik, Spiel, Spaß und Ponyreiten.

12.09. – 14.09.2025, 10.00 – 18.00 Uhr

Gut Oestergaard, Steinberg

Foto: Jörg Lempelius