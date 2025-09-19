Das „SHANI OSHRI TRIO“ aus Berlin präsentiert Ihnen mit ihrem Programm „Die Reise einer Mizrani-Opern-Sängerin zu ihren jüdischen Wurzeln“ im Rahmen der Interkulturellen Wochen 2025 in Flensburg Werke aus deutschen Opern und Liedern, barocke Perlen, alte ladinische Psalmen, traditionelle jemenitische Frauenlieder, persische Musik und mehr. Veranstalter ist die Jüdische Gemeinde Flensburg mit freundlicher Unterstützung des Zentralrates der Juden in Deutschland. Eintrittskarten sind an der Abendkasse erhältlich mit Vorbestellung im Büro der JGF unter der Telefonnummer 0461 8405116 oder per E-Mail an jgflensburg@gmail.com.

Sonntag, 28.09.2025, 15.00 Uhr

Duborg-Skolen, Flensburg