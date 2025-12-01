„Wenn es schneit“ heißt das zuletzt veröffentlichte Weihnachtsalbum, mit dem Godewind auch in diesem Jahr wieder auf große Weihnachtstournee gehen. Nach dem großen Erfolg der letzten Weihnachtstour 2024 gilt: Nach der Tour ist vor der Tour, und somit kommen die Godewinds wieder mit einem prall gefüllten Schlitten an weihnachtlichen Liedern in die schneebedeckte norddeutsche Landschaft.

Nach über 40 Jahren Weihnachten mit Godewind darf man wohl schon von einer liebgewonnenen Tradition sprechen. Denn eines weiß man seit Jahren: Ohne ein Godewind Konzert fehlt doch immer etwas Besonderes zur schönsten Jahreszeit. Godewind hat sich personell und klanglich in eine moderne Richtung entwickelt und besinnt sich dabei gleichzeitig auf die eigenen Wurzeln, damit für alle Fans die richtige Mischung garantiert ist. Mit Erfolg. Die Band hat es geschafft, Tradition und Zeitgeist miteinander zu verbinden.

Es erwartet Sie eine Reise durch die Vorweihnachtszeit mit vielen Facetten. Auf Hoch- und Plattdeutsch wird über den Winter, den Weihnachtsmarkt, über nordische Bräuche bis hin zum großen Fest gesungen. Neben aller Tradition hat ein Konzert von Godewind zu Weihnachten vor allem einen unterhaltenden Charakter, da sowohl in einigen Songs als auch in der obligatorischen Geschichte viele heitere Momente zu hören sind. Godewind lädt bei den Weihnachtskonzerten zu einer Winterreise ein, die mit Songs wie „Wenn es schneit“, dem „Adventskalender“ oder „Wiehnachtstied“ viele groovige Momente bietet. Leiser bis mystisch wird es hingegen bei Klassikern wie „Winter in’t Watt“ oder einigen traditionellen Weihnachtsliedern, bei denen das Publikum zum Mitsingen eingeladen wird. Und genau diese Gänsehaut-Momente sind es, die ein Godewind Konzert für die Besucher zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.

In vielen Familien gehört ein Konzertbesuch zu Weihnachten wie Stollen, Punsch und Lebkuchenhaus dazu. Kein Wunder also, dass nach den Konzerten oft der Satz „Jetzt kann Weihnachten kommen“ zu hören ist.

Ticketlink: https://culturgut.reservix.de/p/reservix/event/2371238

Sonntag, 07.12.2025, 15.00 + 19.00 Uhr

C.ulturgut, Flensburg