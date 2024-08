So. 25.08.2024, 19:30 Uhr, Flensburg, Deutsches Haus

Während des Studiums an einem der renommiertesten Konservatorien der Welt – dem Curtis Institute in Philadelphia – standen bei Nick Kendall, Zachary DePue und Ranaan Meyer Klassiker wie Bach und Brahms auf dem Lehrplan. Doch die drei Musiker wollten mehr: Sie interessierte mitreißende Musik über alle Grenzen und Stile hinweg und so stehen sie seit 2003 als „Time for Three“ mit ihrer eklektischen Mischung weltweit auf den Bühnen. Dabei begeistern sie nicht nur durch technische Perfektion und makelloses Zusammenspiel. In ihrer besonderen Besetzung erweitern sie auch mit bahnbrechender Kreativität die Klangpaletten ihrer jeweiligen Instrumente. Als Zachary DePue das Trio verließ, fanden die übrigen Gründungsmitglieder 2016 in Charles Yang einen neuen Geiger – ein wahrer Glücksgriff, denn dieser gewann 2018 den Leonard Bernstein Award und bereichert die Arrangements des Trios ebenso mit seinem Gesangstalent.

In diesem Jahr ist das Trio erstmals mit großem Sinfonieorchester beim SHMF zu Gast. Gemeinsam mit dem Kyiv Symphony Orchestra feiern sie die deutsche Erstaufführung des Grammy-prämierten Werks „Con­tact“ von Kevin Puts. „Bei jedem, für den ich schreibe, versuche ich widerzuspiegeln, wer sie als Musiker sind. Time for Three strahlen einfach eine Energie, Begeisterung, Freude und Optimismus aus, und das ist ansteckend“, erzählt der amerikanische Komponist, der derzeit mit seinen stilistisch vielseitigen Klanggemälden international für Furore sorgt. Für sein kraft- wie gefühlvolles Tripelkonzert „Contact“ wurde Puts angeregt durch die Vorstellung von fernen Galaxien, von morseartigen Signalen, die in den Weltraum gesendet werden und der reizvollen Vision von Kontakt mit außerirdischem Leben. Im Flensburger Deutschen Haus können die Besucherinnen und Besucher neben Puts‘ mitreißendem Werk auch hier zu Lande selten gespielte ukrainische Kompositionen erleben, die das Kyiv Symphony Orchestra aus seiner Heimat mitgebracht hat. Die 1939 geborene Lesia Dychko ist mit neofolkloristisch gefärbten Hochzeitsliedern aus ihrer Oper Zolotoslov“ zu hören, und Levko Revutsky, der als Kopf einer ganzen Kiewer Komponistengeneration in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gilt, entführt mit seiner Sinfonie Nr. 2 in lyrisch bewegende bis ekstatisch mitreißende spätromantische Klangwelten.

Besetzung

Time for Three (Nick Kendall, Charles Yang und Ranaan Meyer)

Kyiv Symphony Orchestra

Jascha von der Goltz, Dirigent

Programm

Lesia Dychko: Hochzeitslieder aus der Oper „Zolotoslov“

Kevin Puts: „Contact“ (Deutsche Erstaufführung)

Levko Revutsky: Sinfonie Nr. 2 E-Dur

Preiskategorien

€ 69 / € 59 / € 49 / € 39 / € 26

Foto: (c) Lauren Desberg