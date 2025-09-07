Die Werke von Maike Osterkamp und Jörg Böttger sind im wahrsten Sinne des Wortes facettenreich. Zwischen Farben und Schwarz-Weiß, zwischen abstrakten und realistischen Darstellungen, zwischen verschiedenen Strukturen, die mal sanft, mal schroff sind, und zwischen erzählten Geschichten und offenen Fragen liegt das Spektrum ihrer Arbeiten. Die Werke stehen sowohl im Dialog zueinander als auch für sich allein. Jörg Böttgers Schwarzweiß-Fotografien sind oft auf wenige Details fokussiert und bieten dem Betrachter eine willkommene Ruhepause von den lebendigen und farbintensiven Arbeiten Maike Osterkamps. Die Künstlerin verwendet für ihre Arbeiten Acrylfarben, Pigmente, strukturgebende Materialien wie z.B. Steinmehle und Papiere für Collagen.

Ein besonderes Augenmerk verdienen auch ihre handgefertigten Rahmen aus der eigenen Werkstatt, die ihren Kunstwerken eine ganz besondere Ästhetik verleihen. Wenn Sie Interesse an der Rahmung eines Ihrer Bilder sowie an einem Workshop in der Farbwerkstatt haben, sind Sie hier genau richtig.

Maike Osterkamp ist als freie Künstlerin tätig, während Jörg Böttger Tischlermeister, Tangolehrer und Bewegungspädagoge nach der Franklin- Methode ist. Gemeinsam unterrichten sie Tango Argentino u.a. im Tanzclub Eckernförde. Für weitere Infos: www.itangere.com | www.maikeosterkamp.de

11.09. – 26.10.2025

Vernissage: 11.09.2025, 19.00 Uhr

Öffnungszeiten:

Di. 09.00 – 12.00 Uhr

Do. 16.00 – 19.00 Uhr

Sowie bei jeder Kulturveranstaltung oder mit Anmeldung unter 0461-40688019

C.ulturgut, Flensburg