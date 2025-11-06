Emmvee ist zurück und verschiebt spielerisch die Grenzen des Humors! In seinem neuesten Programm „War das zu hart?“ lädt er das Publikum ein, gemeinsam mit ihm herauszufinden: Was darf Comedy eigentlich? Knallharte Gags, scharfe Beobachtungsgabe, blitzschnelle Improvisation und erfrischende Selbstironie liefert Emmvee im November auch im Deutschen Haus in Flensburg.

Der Gedanke, dass alle gleich sind, steht in Emmvees Comedy an erster Stelle. Er macht Witze über alles und jeden und teilt Erfahrungen aus seinem eigenen Leben. Dabei setzt er seinen unwiderstehlichen Charme ein und zieht das Publikum mit seinem typischen humorvollen Augenzwinkern in seinen Bann. Durch eine gelungene Mischung aus Interaktionen mit dem Publikum und messerscharfen Pointen wird Emmvees Show zu einem einzigartigen Erlebnis. Danach darf sich das Publikum selbst die Frage stellen: War das zu hart?

Donnerstag, 13.11.2025, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg