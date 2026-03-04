70 Jahre nach dem Durchbruch des „King“: Der Musical-Erfolg mit Grahame Patrick und Ed Enoch geht erneut auf große Tournee!

Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der größte Solokünstler aller Zeiten. „Elvis – Das Musical“, die weltweit erfolgreichste Musical-Biografie über den „King“, ist gespickt mit all seinen großen Hits und eine einzigartige Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone. Im März 2026 ist das Musical im Deutschen Haus in Flensburg zu Gast.

Emotional, stimmgewaltig und mitreißend: Bei „Elvis – Das Musical“ können die Zuschauer das Idol einer ganzen Generation an verschiedenen Stationen seines Lebens noch einmal hautnah erleben. Von der ersten Studioaufnahme als Geschenk für seine Mutter über die Anfänge mit Sam Philipps beim regionalen Label Sun Records und die erste veröffentlichte Single „That’s All Right“ 1954, den Wechsel zum nationalen RCA-Label und den internationalen Durchbruch 1956 mit „Heartbreak Hotel“, dem Debütalbum „Elvis Presley“ und seinem Manager „Colonel“ Tom Parker bis hin zum Konzert der Superlative „Aloha from Hawaii“ 1973 in der Honolulu International Center Arena, das als erstes Konzert eines Solokünstlers via Satellit in über 40 Länder der Erde übertragen wurde und in den USA eine höhere Einschaltquote erreichte als wenige Jahre zuvor die erste Mondlandung. Die Besucher erwartet ein zweieinhalbstündiges Live-Spektakel, das sie begeistern wird.

Mittwoch, 11.03.2026, 20.00 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg