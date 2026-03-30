Ein Herzensprojekt des in Flensburg geborenen Gitarristen Ruben Röh ist die Band „Cosmic Latte“. Das Instrumental-Trio aus Hamburg mit Burkard Ruppaner und Tim Steiner verbindet Elemente aus Fusion und Progressive mit eingängigen Hooks und ansteckenden Grooves, abenteuerlichen Harmonien und provokanten Improvisationen in zugänglichen Songstrukturen.

Ruben Röh ist vielseitig aufgestellt: Er spielt bei Joachim Witt, „Strom und Wasser“, ist gern gesehener Gast auf diversen Musikmessen, unterrichtet an der Hamburger School of Music und leitet die Wacken Metal Academy. Er hat, wie seine beiden Bandkollegen, Musik studiert und zahlreiche internationale Auftritte absolviert.

Foto: Franz Schepers und Anni Buhl

Das Trio kombiniert auf der Grundlage seines umfangreichen Erfahrungsschatzes kompatible Geschmäcker und komplementäre Fähigkeiten. Was dabei entsteht, muss man als Magie bezeichnen – auch in Form von „Trapezia“ erhältlich: neun Titel, die vor meisterhafter Musikalität, geschmackvollen Themen und eleganten Akkorden nur so strotzen.

„Trapezia“ beschreibt eine Konstellation von mindestens 3 Sternen, welche ohne gravitative Hierarchie einen chaotischen und doch stabilen Orbit umeinander erhalten. Eine perfekte Beschreibung des eigenwilligen Modus Operandi von „Cosmic Latte“. Ihre Musik ist der ehrliche Widerwille, sich einer einzigen musikalischen Tradition zu fügen.

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Donnerstag, 09.04.2026, 19.30 Uhr

ex-Sultanmarkt, Neustadt 26, Flensburg

Titelfoto: Alex Bach