In Anton Kaysers Lokalität geht es turbulent zu. Sein Restaurant ist nicht nur kulinarischer Wohlfühlort, sondern auch beliebter Treffpunkt, spannende Dating-Börse, kreativer Umschlagplatz und Tatort kurioser Straftaten. Mit viel Humor und Augenzwinkern wird alles jeweils in einer kleinen Geschichte erzählt und ist durch eine amüsante Hauptgeschichte verbunden.

Mit Melanie Johannsen, Carola von Sturmfeder, Dirk Magnussen und Michael Wempner

Ticketlink: https://culturgut.reservix.de/p/reservix/event/2419006

Samstag, 13.12.2025, 19.30 Uhr

Sonntag, 14.12.2025, 18.00 Uhr

Dienstag, 16.12.2025, 19.30 Uhr

C.ulturgut, Flensburg