In diesem Programm feiern die renommierte Jazzsängerin San Glaser und Sascha Rotermund, Schauspieler, Sänger und bekannter Synchronsprecher (Benedict Cumberbatch, Omar Sy, Jon Hamm,…) mit ihren Musikern das legendäre Album „Boy meets Girl“ von Sammy Davis Jr. und Carmen McRae aus dem Jahr 1957.

Boy meets Girl ist auch das Motto des Abends: Sie begegnen sich, sie wundern sich, sie beschnuppern sich, sie ziehen einander magisch an und lehnen sich doch kategorisch ab, sie begeistern und sie mißverstehen sich und natürlich necken… und lieben sie sich!

Ein augenzwinkernder Abend über die Liebe im – egal wievielten – Frühling.

Ticketlink: https://culturgut.reservix.de/p/reservix/event/2466164

Sonntag, 15.02.2026, 16.00 Uhr

C.ulturgut, Flensburg