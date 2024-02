Bowling und Heavy Metal – zusammen beinahe unschlagbar! Das hat sich bereits vor Jahresfrist im Februar 2023 bei der Weltpremiere im Flensburger Bowlingcenter bewährt, als erstmals auf diesem Planeten direkt über den Bowlingbahnen auf einer extra konstruierten Bühne Heavy Metal live zelebriert wurde. Damals bearbeiteten zwei regionale Bands die Instrumente, das wird bei der zweiten Auflage der Veranstaltung wieder der Fall sein – allerdings sind in 2024 zwei andere Bands am Start!

Heavy Metal – mehr als „nur“ Musik

Eingefleischte Heavy Metal Fans wissen es längst: Metalheads sind die besseren Menschen. Metal-Fans können auf den ersten Blick furchteinflößend wirken. Doch der erste Eindruck täuscht: In „Echt“ sind sie das nämlich gar nicht! Spätestens seit Wacken zum Kult wurde, wissen das auch normale Sterbliche, dass Metalheads ihr eigenes Ding machen, ihre eigene „Uniform“ tragen – die überall von allen Gleichgesinnten toleriert wird, die stets „Party machen“ und dabei am liebsten geistige Getränke (Bier!!!) und das dazugehörige Fleisch- und Wurstpaket vom Grill verspeisen, und – logo – ihre eigene Mucke dazu konsumieren, am besten alles live und in Farbe!

Jetzt haben sie zum 2. Mal die Gelegenheit, bei ihrer liebsten Tätigkeit (Live-Konzerten beizuwohnen) gleichzeitig zu streiken – oder besser gesagt zu „striken“. Ein Strike ist beim Bowling ein Wurf­ergebnis, bei dem schon mit dem ersten von zwei Würfen eines Frames alle zehn Pins umgeworfen werden.

Rocksounds übertönen Bowling-Geräusche

Für alle Gäste gilt: einmal bezahlen, und alles genießen! Im Eintrittspreis sind sämtliche Getränke, Speisen, die Bands und das Bowling enthalten!!!

Die Bowling-Spieler können bei rund einem Meter Bühnenhöhe sowohl die Bahn als auch die Band gut sehen, aber dabei die sonst üblichen Bowling-Geräusche nicht hören: Die kräftigen und druckvollen Rock- und Heavy Metal-Sounds treten in den Vordergrund! Alle anderen Gäste können entspannt je nach „Bock“ den Sportlern oder den Musikern zuschauen und zuhören.

Bier wird jedenfalls genug vorhanden sein … Die Gäste stärken sich zusätzlich beim reichhaltigen Buffet und nutzen anschließend die Getränke-Flat­rate. Und dann geht es los.

Die beiden aus Flensburg stammenden Bands „PentaPhonic“ und „Dead Man‘s Hand“ sind zwei bereits in der Region und in der Szene sehr bekannte Gruppen mit großen Fangemeinden. Das macht sich auch im Vorverkauf bemerkbar. Die ersten Pins fallen zu den virtuosen Gitarrensoli von Metal-Songs. Die „Party“ geht los und nimmt ihren Lauf …

Bands gefangen auf der Bühne

Für die Bands des Vorjahres war es die mit Abstand ungewöhnlichste Bühne, auf der sie je gespielt haben. Denn: Sobald die Bowling-Kugeln erst einmal rollen, kommt die agierende Band da nicht mehr runter. Kommentar eines Bandmitglieds: „Hoffentlich ist dann immer genug Bier auf der Bühne!“

Dazu Veranstalter Christian Reinheimer augenzwinkernd: „Als ich die Band befragte, wie sie sich denn nach dem Konzert gefühlt hatten, kam als erstes die Antwort: „Es ist schon merkwürdig, wenn man Musik spielt und die Leute werfen mit Kugeln auf einen.“

Flensburgs Heavy-Metal Fans sind begeistert

Christian Reinheimer ist überzeugt: „Heavy Metal sollte man nicht nur aus der Konserve hören, das ist live einfach geiler!“ Das sahen vor Jahresfrist auch die meisten Fans und Gäste so: „Hammer!“, „Geil!“, „Beste Mucke“, so lauteten die meisten Kommentare.

Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass zur demnächst anstehenden zweiten Auflage des „Heavy Metal Bowlings 2.0“ am 17. Februar 2024 bereits zahlreiche Fans des Genres sich Eintrittskarten gesichert haben. Für nur 90 Euros pro Nase gibt es das Komplett-Paket!

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Tickets ist begrenzt: Interessenten sollten deshalb nicht lange zögern! Also, Flensburger Metalheads: „Save the Date!“

Das Event steigt am 17.02.2024 im Flensburger Bowling-Center in der Roten Straße 15.

Einlass: 18.00 Uhr, Beginn 19.00 Uhr!

„Keep on rocking“!!!

flj