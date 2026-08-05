Special guest: Nadine Jeanne

Aronne dell`’Oro ist ein ungewöhnlicher Folksinger, der in die alten musikalischen Traditionen Süditaliens von Neapel über Apulien bis Sardinien eintaucht und diese in neuen Arrangements und mit leidenschaftlicher Stimme wieder erweckt. Er lebt in Italien, bei den Cinque Terre, fühlt sich aber zu den nördlichen Ländern und Meeren hingezogen und kommt in den letzten Jahren immer wieder in die Flensburger Gegend.

Auf sein Studium der traditionellen Musik in Süditalien folgten intensive Jahre mit Live-Konzerten und musikalischen Kollaborationen in ganz Europa. Auf Festivals von Frankreich bis Norwegen ist Aronne Dell’Oro auf der ständigen Suche nach Inspirationen, im offenen Dialog mit seinen eigenen Wurzeln.

2025 veröffentlichte der Künstler sein 8. Album „Tronu De Marzu“.

Im Kulturhof wird er als seinen Gast die deutsch-französische Songwriterin Nadine Jeanne begrüßen. Eine Künstlerin mit ganz eigenem Territorium zwischen Soul, Jazz und dem Erbe ursprünglicher Kulturen.

Sonntag, 09.08.2026, 17.00 Uhr

Kulturhof, Flensburg

Foto: Aronne