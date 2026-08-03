Richard Wester & Band & Gäste: 70/50…Best of

Der schleswig-holsteinische Musiker und Komponist Richard Wester feiert mit diesem Programm seinen 70. Geburtstag und sein 50jähriges Bühnenjubiläum(!). Angefangen hat der gebürtige Rheinländer 1976 im damals noch geteilten Berlin mit der Band FirmA33, deutsche Texte mit fetziger Rockmusik und Bläsersätzen. In den Folgejahren stieg er auf in den Zenit der Berliner und später auch der nationalen Szene: So spielte er 10 Jahre mit Ulla Meinecke, ging mit Stefan Waggershausen auf Tour und mit der Kölner Gruppe BAP nach China. Er spielte in der „Band für Afrika“ , komponierte für’s Grips-Theater (Linie 1) und begegnete dem Who is Who der deutschen Singer-/ Songwriter musikalisch und live auf der Bühne, so die unzähligen Konzerte und Studioaufnahmen u.a. mit Reinhard Mey, Hannes Wader, Julia Neigel, Heinz Rudolf Kunze, Klaus Lage, Helen Schneider oder Udo Lindenberg. Wester hat bisher 26 eigene CD-Produktionen veröffentlicht, so zuletzt 2022 „Fantastic Island“, ein imaginärer Inseltrip mit 13 neuen Instrumentalsongs, eine Filmmusik für`s Kopfkino. Neben weiteren Kulturpreisen erhielt er zusammen mit Manfred Maurenbrecher 1996 den Deutschen Kleinkunstpreis.

Im Programm „70/50…Best of“ spielt er mit seiner außergewöhnlichen Band einen Querschnitt seiner bekanntesten „Lieder ohne Worte“, energetische und virtuose Instrumentalmusik, stilistisch irgendwo zwischen Folk, Jazz und Rock!

Bei den Glashaus-Konzerten wird dieses Programm erweitert mit seinen Gästen und Musikern aus dem kultigen Randy-Newman-Projekt, aus Something Special, Maurenbrecher & Wester, Kultursommer Rheinland-Pfalz-Projekten, Grips-Theater Linie 1, Ulla Meinecke/Tänzerin u. v. a. mehr. – Dazu stößt dann noch der eine oder andere Überraschungsgast.

Ein spannender Abend mit großen Highlights im einmaligen Ambiente des sommerlichen Glashauses.

Freitag, 14.08.2026; Einlass 19:00 Uhr – Beginn 20:00 Uhr

Samstag, 15.08.2026 Einlass 19:00 Uhr – Beginn 20:00 Uhr

Glashaus, Quern

Eintritt: € 38,-

Karten Hotline Tel.: 04632-7560 – e-mail: the.project@t-online.de oder unter: www.reservix.de