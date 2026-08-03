Nordisch inspirierter Jazz, der leise Geschichten erzählt

Mit weltweiten Festivalauftritten und über 750.000 monatlichen Hörer*innen auf Streaming-Plattformen erklingt in dieser Saison nordischer Jazz auf internationalem Niveau in Flensburg. Das Søren Bebe Trio aus Dänemark und Norwegen verzaubert mit meditativem Piano, sanft groovendem Bass und filigranem Schlagzeug.

Im Hof der dänischen Zentralbibliothek präsentiert er sein neuntes Album. Der Vorgänger „Here Now“ wurde von der Jazz-Szene gefeiert und für den Danish Music Award nominiert. Auftritte bei renommierten Festivals, darunter dem Hong Kong Jazz Festival, Jarasum Jazz Festival in Südkorea und London Jazz Festival, haben seinen Ruf weiter gefestigt.

Donnerstag, 13. August | 20:30 Uhr

Dansk Centralbibliotek

Ticket: 25 € | 12 € (ermäßigt)

Foto: © Ditte Valente