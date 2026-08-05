Indie-Folk mit musikalischer Leichtigkeit und tiefer Freundschaft

Alia Wüschner und Julia Jackel ergänzen sich perfekt – mal leise, mal laut, stets getragen von Gitarre und Violine, steht ihr zweistimmiger Gesang im Vordergrund. In ihren Songs spürt man musikalische Leichtigkeit und die tiefe Freundschaft, die sie seit der Grundschule verbindet. Beide haben Musik studiert und in Songwriting sowie Jazzgeige abgeschlossen.

Zum ersten Mal bespielt die Flensburger Hofkultur den Hof der Museumswerft und das Werftcafé – ein besonderer Abend in maritimer Atmosphäre. Im Anschluss (ab ca. 22:30 Uhr) laden wir zur Silent Disco!

Freitag, 14. August | 20:30 Uhr

Hof der Museumswerft

Ticket: 25 € | 12 € (ermäßigt)

Foto: © Sarah Jackel