80 Jahre asse Kanal

80 Jahre – das ist ein ganzes Menschenleben und eine lange Zeit, in der sich vieles verändert hat. Das gilt auch für die Flensburger Traditionsfirma asse Kanal, die in diesen Wochen ein 80-jähriges Firmenjubiläum feiert. Das Unternehmen besteht aus den beiden Firmen asse Tiefbau und asse Kanal. Auch heute noch ist das Unternehmen fest in Familienhand, und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft des Unternehmens sind längst geschaffen und in die Tat umgesetzt worden. So steht in nicht allzu ferner Zukunft der Umzug in die nagelneue Firmenzentrale an. Aber der Reihe nach!

1971: Der neue Betriebssitz entsteht, Kielseng 11

Die Geburtsstunde des Unternehmens

Vor gut 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. In jenem Jahr 1945 rappelten sich die Menschen allmählich wieder auf, unter der staatlichen Kontrolle der Briten, die damals unsere Region besetzten und für den geregelten Übergang der Verwaltung und des öffentlichen Lebens in eine neue Zeit zuständig waren. Im Zuge der Neuregelung vieler kommunaler Tätigkeiten Flensburgs wurde auch der zuvor noch als städtischer Bauinspektor tätige Georg August Asmussen aus dem Dienst entlassen. Nach kurzer Überlegung entschied jener Asmussen sich dafür, sich in Flensburg als Rohrreiniger selbstständig zu machen. Am 1. September 1945 bewarb er sich schriftlich bei der zuständigen Behörde um eine Genehmigung für die Ausübung dieser Tätigkeit. Diese wurde ihm umgehend erteilt und so wurde er aktiv.

Ausgerüstet mit einem Fahrrad und einer Rohrreinigungsspirale war er fortan manchem Flensburger Bürger behilflich, seine Abwasserleitungen instand zu halten, zu reparieren und gangbar zu machen. Als Firmensitz diente anfangs ein simpler Abstellraum in der Pumpstation an der Ballastbrücke. Seine erfolgreichen Hilfsangebote und Dienstleistungen sprachen sich schnell herum und er hatte schon bald genug zu tun.

Am Kielseng

Schnell kam die zweite Generation dazu

Bereits drei Jahre später, im Jahr 1948, holte er seinen Sohn Georg mit in die Firma. Dieser hatte den Beruf des Baukaufmanns erlernt. Beide erkannten schnell, dass sich ihnen mit dem aufkommenden Wirtschaftsaufschwung große Chancen boten. So begannen sie mit dem Aufbau eines Tiefbauunternehmens. Dafür erwarben sie eine Koppel in der Bachstraße in Jürgensby und errichteten auf dem Areal ein kleines Bürogebäude. Die Firma wuchs schnell auf etwa 80 Mitarbeiter an. In jenen Jahren wurde wegen fehlender Gerätschaften noch sehr viel in Handarbeit geleistet – entsprechend waren viele kräftige Hände und Arme gefragt. Bereits 1949 schied der Firmengründer aus dem Betrieb aus. 1951 zog das junge Unternehmen in die neuen Räumlichkeiten in der Bachstraße um. 1957 stieg der jüngere Bruder Hans-Uve Asmussen in die Firma ein. Der junge Georg Asmussen, nun der Kopf der Firma, wurde von allen, die ihn kannten, fast nur mit seinem Spitznamen „Asse“ gerufen. Der Betrieb mauserte sich und hieß zunächst „Georg Asmussen Kanalisation“ und später ,,Georg Asmussen Kanalisation oHG‘‘. In Flensburg sprach man jedoch bald nur noch von ,,asse Kanal‘‘.

Georg Asmussen

Das Unternehmen etablierte sich

Gegen Ende der 1950er Jahre wurde ein immer umfangreicher werdender Fuhrpark zusammengestellt. Es wurden der erste Seilbagger, eine Planierraupe und ein LKW angeschafft. Nun konnten auch größere Aufträge und Baumaßnahmen in Angriff genommen werden. Hierzu zählten unter anderem größere Sielbau-Maßnahmen in ganz Flensburg oder beispielsweise der Bau des imposanten Marinebunkers im Flottenkommando in Glücksburg-Meierwik. Georgs jüngerer Bruder Hans-Uve, der seit 1957 in der Firma war, erkannte früh, dass das Unternehmen breiter aufgestellt werden sollte. Er sah für die Zukunft größere Chancen auf dem Gebiet der Kanalreinigung. Folgerichtig wurde 1962 der erste Hochdruckspülwagen angeschafft.

Schicksalsschläge blieben dem Unternehmen leider nicht erspart. So verstarb plötzlich und unerwartet Georg „Asse“ im Jahre 1965 und sein jüngerer Bruder Hans-Uve führte nun die Geschicke der Firma allein weiter. Er investierte immer mehr in die Kanalreinigungstechnik. Doch auch die Tiefbauabteilung des Unternehmens wurde weiterentwickelt und erhielt vermehrt große Aufträge. So war das Unternehmen unter anderem am Aufbau des Fernwärmenetzes der Stadt Flensburg in beachtlichem Umfang beteiligt.

Spezialfahrzeuge, früher …

1972: Umzug nach Kielseng

Die Jahre vergingen, die Firma wuchs und auch die Stadt Flensburg erweiterte sich, da sie immer mehr Wohnraum benötigte. In diesem Zuge wurde nach und nach die Gewerbefläche samt der dazugehörigen Büroräumlichkeiten in Jürgensby zu klein, denn um „asse“ herum entstand ein großes Wohngebiet und die firmen­eigene Fläche wurde ebenso für den Wohnungsbau angefragt.

Auf der Suche nach einer neuen, geeigneten Immobilie wurde man am Ostufer der Förde fündig. Nach den vorbereitenden Maßnahmen für den Firmenumzug erfolgte im Jahre 1972 der Wechsel an den heutigen Betriebssitz im Flensburger Stadtteil Mürwik. Ab diesem Zeitpunkt lautete die Firmenadresse Kielseng 11.

Auf diesem Areal konnten die benötigten Kapazitäten für Lagerhallen und Büroflächen entstehen. Ein weiterer Pluspunkt vor Ort war nicht zu unterschätzen: Neben einer guten Verkehrs­anbindung war die unmittelbare Nähe zum Klärwerk von Vorteil. Die bereits stets gute Zusammenarbeit mit der Stadt Flensburg, dem damaligen Tiefbauamt und heutigen TBZ (Technisches Betriebszentrum) konnte am neuen Standort sehr gut ausgebaut und gar intensiviert werden.

Darüber hinaus wurde auf dem Klärwerksgelände ein Ölabscheider betrieben, in dem Abwässer aus Betrieben und Schiffsbilgen gereinigt und eingeleitet wurden. Um hier die Reinigungsleistung den gestiegenen gesetzlichen Anforderungen anzupassen, wurde diese Anlage später im Jahre 1984 um eine CPB (chemisch-physikalische Behandlungsanlage) erweitert. In dieser Anlage werden am Standort Kielseng auch heute noch Öl-Wassergemische und andere Industrieabwässer fremd- und eigenüberwacht gereinigt.

… und heute

Die dritte Generation übernimmt

Zehn Jahre später, im Jahr 1982, trat Georg Asmussen als „Asmussen der 3. Generation“ in das Familienunternehmen ein. Weitere drei Jahre später, im Jahr 1985, übernahm der junge Georg zusammen mit Herrn Ingo Köhler die Geschäftsführung. Gemeinsam bauten die neuen Firmenchefs das Unternehmen weiter aus und betraten dabei neue Geschäftsfelder. Dazu gehörten vor allem die Kanal-TV-Untersuchung – sowohl mit selbstfahrenden Kamerawagen für Hauptleitungen als auch mit Kleinanlagen für die Inspektion von Gebäudeentwässerung – sowie die Durchführung von Dichtheitsprüfungen von Entwässerungsanlagen aller Art mit Wasser oder Luft. Ein weiteres Betätigungsfeld ist inzwischen die grabenlose Rohrsanierung mit Schlauch- und Kurzlinern auf Glasfaserbasis sowie die Sanierung mit Edelstahlmanschetten (Quick-Lock).

Bei der Arbeit

Bei der grabenlosen Rohrsanierung werden Rohre saniert, ohne dass große Baugruben ausgehoben werden müssen. „Für dieses moderne Betätigungsfeld gibt es mittlerweile zahlreiche Verfahren. Wir nutzen seit rund 20 Jahren drei dieser Verfahren in unserem Betrieb und haben damit beste Erfahrungen gemacht. Wir haben sogar extra einen neuen LKW dafür gekauft und zahlreiche Mitarbeiter in diesen Verfahren geschult“, berichtet Georg Asmussen, der heUtige Seniorchef.

Die Gegenwart

Georg Asmussen III ist heute noch aktiv im Unternehmen tätig, mittlerweile als Seniorchef gemeinsam mit seinen beiden Söhnen. Im Jahr 2019 trat der ältere Sohn Oliver Asmussen nach seinem erfolgreichen Ingenieurstudium in die Geschäftsführung ein. Zeitgleich verließ der langjährige Geschäftsführer Ingo Köhler das Unternehmen und trat in den Ruhestand. Aktuell sind somit Georg und Oliver Asmussen gleichberechtigte Gesellschafter. Im Vorjahr, 2024, trat auch der jüngere Sohn, Philipp Asmussen, ins Unternehmen ein. „Ich habe zuvor eine kaufmännische Ausbildung absolviert, kümmere mich seit meinem Eintritt in das Familienunternehmen bevorzugt um alle kaufmännischen Belange“, berichtet uns Phi­lipp von seinem Aufgabenbereich im Hause.

Das Unternehmen heute

„Seit nunmehr ziemlich genau 80 Jahren ist unser Unternehmen in den Bereichen Kanalreinigung, Tiefbau und Abwasseraufbereitung im Raum Flensburg tätig“, sagt Georg Asmussen und ist stolz auf den Familienbetrieb. „Wir bieten unseren Kunden alle Leistungen „rund um den Kanal“ als Komplettangebot aus einer Hand: von der Kanal­untersuchung, Problemerkennung und Dokumentation, ingenieurmäßigen Aufarbeitung und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bis hin zur Ausführung und Abnahme durch Behörden.“

Oliver Asmussen fasst zusammen: „Unsere Betätigungsfelder sind Kanalreinigung, Dichtheitsprüfung, Kanal-TV-Service, Rohrreinigung, grabenlose Rohrsanierung, 24-Stunden-Service, Abwasseraufbereitung, Generalinspektion von Abscheideranlagen, und schließlich: Tiefbauarbeiten. Hier kommt es uns insbesondere zugute, dass unter unserem Firmendach gleich zwei Firmen agieren: asse Tiefbau und asse Kanal!“

Der neue Firmensitz wächst

Die Zukunft mit dem neuen Firmensitz steht unmittelbar bevor

Heute beschäftigt das Unternehmen rund 50 Mitarbeiter und verfügt über etwa 20 Fahrzeuge, darunter diverse Spezialgerätschaften und Sonderfahrzeuge. „Wir beschäftigen viele gelernte Kanalbauer und Straßenbauer. Doch für unsere vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten sind wir eigentlich ständig auf der Suche nach weiteren Fachkräften dieser Berufssparten – Stichwort „Fachkräftemangel“, weiß Georg Asmussen. Er ergänzt: „Für unsere Kunden sind wir rund um die Uhr erreichbar. Unser 24-Stunden-Service ist eines unserer Markenzeichen. Stets sind bis zu zehn Mitarbeiter in Rufbereitschaft, um den Kunden zeitnah hilfreich zur Seite stehen zu können.“

„asse Kanal“ ist auch ein Ausbildungsbetrieb und bildet neben Straßenbauern zukünftig auch Umwelttechnologen für Rohrleitungsnetze und Industrieanlagen aus.

Am Sophienhof entsteht die Zukunft

Am Sophienhof 16, 24941 Flensburg

So lautet in wenigen Wochen die neue Firmenanschrift des Unternehmens! „Wir ziehen in Kürze mit Sack und Pack in den Flensburger Stadtteil Weiche, genauer gesagt in das Gewerbegebiet Am Sophienhof. Voraussichtlich wird es im Oktober 2025 soweit sein, vielleicht sogar schon im September. Warum wir umziehen? Nun, am Standort Kielseng 11 ist uns mit den Jahren der benötigte Platz für unsere Fahrzeuge, das umfangreiche Equipment, und nicht zuletzt das Bürogebäude und somit der Firmensitz von den Kapazitäten her zu knapp geworden.“

Von links: Philipp, Georg und Oliver Asmussen

Zum künftigen Firmensitz: „Wir konnten im Vorfeld eine optimale Planung für unser künftiges Zuhause erstellen und sind uns sicher, dass wir Am Sophienhof in jeder Hinsicht für die kommenden Jahrzehnte und die auf uns zukommenden Aufgaben und Tätigkeiten gut gerüstet sind. Es sind passende Hallen entstanden sowie ein Firmensitz mit zeitgemäßer Büroausstattung. Nicht zu vergessen sind die entsprechend großzügigen und modernen Sozial- und Aufenthaltsräume für unser wichtigstes Firmenkapital: unsere fleißigen Mitarbeiter sowohl in der Verwaltung als auch auf den Baustellen und im Außendienst.“

Das Flensburg Journal gratuliert dem Unternehmen „asse Kanal“ herzlich zu seinem 80-jährigen Firmenjubiläum, wünscht allen Beteiligten einen reibungslosen Umzug in das neue Firmendomizil und bedankt sich ausdrücklich bei den drei Asmussens, Georg, Oliver und Philipp für das zielführende und angenehme Gespräch.

Wir sind uns sicher: „asse Kanal“ ist für die Zukunft bestens aufgestellt!

Mit den Asmussens sprach Peter Feuerschütz

Fotos: Benjamin Nolte, asse Kanal