Da steht sie auch schon wieder vor der Tür: die Weihnachtszeit. Die Tage werden kürzer, die Pullover kuscheliger und viele von uns freuen sich zunehmend auf Kerzenlicht, Gemütlichkeit und vor allem auf dieses ganz besondere vorweihnachtliche Gefühl, das einen erfüllt, wenn der Duft von frischen Waffeln, gebrannten Mandeln und Punsch in der Luft liegt. Ein Ort, an dem dieses Gefühl nicht lange auf sich warten lässt, ist das Weihnachtsdorf Wanderup, das vom 25.11. – 27.11.2022 wieder seine Tore öffnet.

Was im Jahre 1979 als kleiner Weihnachtsmarkt des Landfrauenvereins mit dem Verkauf von selbst gebasteltem Adventsschmuck und Weinsuppe mit Schinkenbrot begann, entwickelte sich über die Jahre hinweg zu einer beliebten Veranstaltung, die Gäste aus ganz Schleswig-Holstein anzieht. Das gesamte Dorf Wanderup erstrahlt in weihnachtlichem Glanz und in der Luft liegt der unverwechselbare Duft von köstlichen Leckereien. Von der Weihnachtshalle der Landfrauen bis hin zum Dörpsplatz und dem anliegenden Café Speicher erstreckt sich die Weihnachtsmeile über mehrere Straßenzüge. Mit Tannen, Zweigen und Kerzen liebevoll geschmückte Häuser und Gärten laden zum gemütlichen Spaziergang ein und diejenigen, die auf der Suche nach einem kleinen Mitbringsel oder gar einem Weihnachtsgeschenk sind, werden in den geschmückten Scheunen, Carports, Garagen und Vorgärten mit Sicherheit fündig. Dort wird unter anderem eine große Auswahl an Kunsthandwerk angeboten.

Selbstverständlich darf auch das Markenzeichen des Weihnachtsdorfes nicht fehlen und so wächst die Wanderuper Wichtelfamilie um einen weiteren Weihnachtswichtel. In diesem Jahr handelt es sich passend zur Fußball-WM um einen Fußballwichtel, der auf der Weihnachtsmeile und in den Geschäften gegen eine Spende zu Gunsten der ambulanten Kinderhospizdienste in Schleswig-Holstein erhältlich ist.

Die Eröffnung des Weihnachtsdorfes findet am Freitag, den 25.11.2022, um 18 Uhr mit dem bekannten „Lichter an” auf dem Wanderuper Dörpsplatz statt. Mit dabei ist die diesjährige Schirmherrin, NDR-Moderatorin und Sängerin Kaya Laß, die an diesem Tag auch musikalisch in Erscheinung treten wird.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich an diesem 1. Adventswochenende bei einem Besuch des Weihnachtsdorfes Wanderup in die richtige Weihnachtsstimmung bringen. Ausreichend Parkmöglichkeiten stehen rund um Wanderup zur Verfügung, sodass die Anreise mit dem Auto problemlos möglich ist. Ein kostenloser Busshuttle bringt Sie ins Dorf und wieder zurück und innerhalb des Dorfes können Sie sich während einer Fahrt mit der Pferdekutsche an dem sie umgebenden Lichterglanz erfreuen, der übrigens ganz auf LED-Beleuchtung umgestellt wurde. Genießen Sie die besondere Atmosphäre an diesem weihnachtlichen Ort und den Zauber dieser besinnlichen Zeit.

Text: Jessica Hofmann

Fotos: Mats Becker