The Masterplan ist eine professionelle Oasis-Tribute-Band, die sich der authentischen Live-Umsetzung des musikalischen Werks von Oasis verschrieben hat. Mit einem hohen Anspruch an Klangtreue, Präzision und Bühnenwirkung bringt die Band den charakteristischen Britpop-Sound der 1990er Jahre zurück auf die Bühne.

Im Mittelpunkt steht die originalgetreue Interpretation der bekanntesten Oasis-Songs. Das Repertoire umfasst Klassiker wie „Wonderwall“, „Don’t Look Back in Anger“, „Live Forever“, „Supersonic“, „Champagne Supernova“ und „Morning Glory“ sowie ausgewählte Albumtracks und Fan-Favorites. Ziel von The Masterplan ist es, sowohl die musikalische Essenz als auch die emotionale Wirkung der Originale überzeugend zu transportieren.

Besonderes Augenmerk legt die Band auf den typischen Oasis-Sound: markante Gitarrenriffs, ein prägnanter Rhythmus und ein charakteristischer Gesangsstil bilden die Grundlage der Live-Performance. Die Arrangements orientieren sich eng an den Originalversionen und werden mit professionellem Equipment und hohem spielerischem Niveau umgesetzt.

Live überzeugt The Masterplan durch eine konzentrierte, kraftvolle Bühnenpräsenz und eine klare musikalische Linie. Die Shows sind dynamisch aufgebaut und bieten dem Publikum eine Mischung aus energiegeladenen Rocktiteln und bekannten Mitsing-Hymnen. Dabei spricht die Band sowohl langjährige Oasis-Fans als auch ein breites, generationenübergreifendes Publikum an.

Samstag, 11.04.2026, 21.00 Uhr

Roxy Concerts, Flensburg