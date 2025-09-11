Noch wirkt der Sommer fast endlos, doch in einigen Wochen beginnt der Herbst. Für die meisten Balkon- und Terrassenbesitzer heißt es dann: Abschiednehmen vom Lieblingsplatz im Freien.

Mit einem passenden Sonnenschutz, seitlichem Windschutz, Heizstrahlern und einer dimmbaren Beleuchtung lässt sich das Sommergefühl bis weit in den Herbst hinein verlängern. Wer schon einmal bei kühlem Wetter unter einer Markise, einem Sonnensegel oder einer Terrassenüberdachung gesessen hat, kennt das angenehm warme Gefühl unter einem schützenden Dach. „Die warme Luft entweicht darunter nicht so schnell nach oben“, erklärt Ingo Plück, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS). „Deshalb fühlt man sich wohler und geborgener, als unter freiem Himmel – und ist trotzdem an der frischen Luft.“

Sonnenschutzprodukte aus einem Fachbetrieb des Rollladen- und Sonnenschutztechniker-Handwerks (R+S Fachbetrieb) halten auch herbstlichen Böen und Regenschauern stand. Vor dem Kauf rät Plück zu einer umfassenden, fachkundigen Beratung, damit der gewählte Sonnenschutz auch als Wetterschutz überzeugt und die Erwartungen der Hausbewohner erfüllt.

Komfortabel und ausbaufähig

„Es muss nicht immer gleich ein kompletter Rundum-Sonnenschutz sein. Viele Produkte sind modular aufgebaut und können deshalb bequem nachgerüstet werden. Ist bereits eine hochwertige Markise vorhanden, können daran jederzeit nachträglich Senkrechtmarkisen angebracht werden. Mit ihren Stoffbahnen halten sie den kühlen Herbstwind ab und bieten zusätzlich Sichtschutz für mehr Privatsphäre“, erläutert Plück. Infrarot-Heizstrahler sorgen für weitere Behaglichkeit, während eine dimmbare Beleuchtung auch in den Abendstunden stimmungsvolles Licht bietet. Besonders komfortabel wird es, wenn sich alle Komponenten über eine gemeinsame App oder Fernbedienung steuern lassen. Und dank moderner Sensor- und Antriebstechnik kann der Sonnenschutz sogar automatisch auf Wetteränderungen reagieren.

Terrassendach

Besonders wetterbeständig sind Terrassendächer. Auch hier empfiehlt der BVRS hochwertige Produkte aus einem R+S Fachbetrieb: „Sie bieten selbst bei klimabedingt zunehmend heftigen Starkwind- und Starkregenereignissen zuverlässigen Schutz und ausreichend Sicherheitsreserven für gemütliche Stunden im Freien“, so Plück abschließend. Weitere Infos gibt es auf dem Rollladen- und Sonnenschutzportal unter www.rollladen-sonnenschutz.de oder beim Informationsbüro Rollladen + Sonnenschutz unter 0228 95210-500.

txn-Fotos: Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e.V. (BVRS)