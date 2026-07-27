Rolando Villazón ist einer der charismatischsten Tenöre unserer Zeit, ein Weltstar auf den großen Opernbühnen von Mailand bis München, von Wien bis New York. Als Sänger, leidenschaftlicher Erzähler, Regisseur und Intendant der Salzburger Mozartwoche hat Villazón sich dem Genie Wolfgang Amadeus Mozarts in ganz besonderer Weise verschrieben – und feiert in diesem Jahr beim SHMF nun den 270. Geburtstag seines Lieblingskomponisten! Dabei entfaltet das Jubiläumsprogramm die ganze Spannbreite von Mozarts Bühnenmusik und kreist um Arien und Szenen für Könige, Kaiser und einen Vogelfänger. Freuen Sie sich auf einen Abend, der Mozarts Musik nicht museal feiert, sondern lebendig, menschlich und mitreißend – ganz im Geiste des Komponisten selbst, der nie aufhörte, über die menschliche Seele zu staunen.

Sonntag, 09.08.2026, 19.30 Uhr

Deutsches Haus, Flensburg

Foto: (c)Rolex