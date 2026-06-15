2. Flensburger Naturgartenwettbewerb

Zum zweiten Mal sucht die Stadt Flensburg das Naturtalent. Doch statt Personen mit Gesangs- und Tanztalent werden hier naturnahe Gärten prämiert. Letztes Jahr gewann die Waldsiedlung Tremmerup den ersten Preis, weil das große Gelände dort im Einklang mit der Natur gestaltet wird.

Für die Teilnahme am Naturgartenwettbewerb braucht man allerdings kein riesiges Gelände. Mitmachen können alle Grünflächen, die nach den Prinzipien des naturnahen Gärtnerns gestaltet werden. Egal ob eigener Garten oder Schrebergarten, ob Innenhof oder Dachgarten. Dass Naturnähe in jeder Größe machbar ist, zeigen auch die Teilnehmenden vom letzten Jahr. Neben vielen privaten und Schrebergärten, nahmen u.a. auch das Schulgelände der Kurt-Tucholsky-Schule sowie ein Schüler, der eine Ecke im Garten seiner Eltern naturnah umgestaltete, teil.

Alle Einzelpersonen, Gruppen oder Organisationen, die ihre Grünfläche mit vielen heimischen Pflanzen und möglichst ohne chemische Hilfsmittel gestalten, sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Bewerbungen können unter www.flensburg-mitmachen.de/naturtalent oder per E-Mail an buergerbeteiligung@flensburg.de eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 31. Juli 2026.

Anschließend werden die Bewerbungen von einer Fach-Jury bewertet und die Sieger*innen gekürt. Der Wettbewerb wird von zahlreichen Sponsor*innen aus Flensburg und Umgebung unterstützt, die auch einen umfangreichen Preis-Pool für die spätere Siegerehrung bereitsstellen.

Pressemitteilung Stadt Flensburg

Foto: Envato.com

