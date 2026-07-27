Sommer-Hymnen & Poesie

Mittsommer – diese Tage, an denen das Licht einfach nicht aufhören will. Das Programm „Midsummer Poem“ widmet sich genau diesem Schwebezustand zwischen Fülle und feiner Melancholie. Stefanie Boltz verbindet Songs wie „Everybody Loves the Sunshine“, „Summertime Sadness“, „Sitting on the Dock of a Bay“ oder „Watermelon Man“ mit Sommer-Lyrik von Hesse und Rilke.

Gemeinsam mit dem Cellisten Nenad Uskokovic entstehen mit Stimme, Cello und Electronics fein verwobene Klanglandschaften – mal groove-betont, mal fragil und leise. Ein besonderer Abend im versteckten Pastoratshof, der im Sommer seinen ganz eigenen Zauber entfaltet.

Donnerstag, 06. August | 20:30 Uhr

Pastoratshof

Ticket: 25 € | 12 € (ermäßigt)

Foto: (c) Michael Steiner