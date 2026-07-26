Schnitzen, sägen, und drucken beim Holzschnitt, Farbe in Bewegung im Malersaal und konzentrierte Ruhe in der Dunkelkammer: Es ist wieder Sommerakademie der LAG Kunst e.V. – der Veranstaltungshöhepunkt des Jahres für den Verein und seiner Mitglieder. Jedes Jahr im Sommer verbringen rund 30 Kunstvermittelnde nicht nur aus Flensburg, Unewatt und Oeversee, sondern aus ganz Schleswig-Holstein eine intensive Arbeitswoche auf dem Scheersberg in Quern, um künstlerisch zu arbeiten und sich fortzubilden. In den Werkstätten Malerei, Holzdruck und analoge Fotografie setzen sie sich unter professioneller Anleitung mit einem gemeinsamen Jahresthema auseinander. Dabei entstehen individuelle Arbeiten, die unterschiedliche künstlerische Positionen und Ausdrucksformen zeigen. Am Samstag, 8. August, sind die Ergebnisse erstmals öffentlich zu sehen. Die LAG Kunst lädt Kunstinteressierte herzlich zur Abschlussausstellung ihrer Sommerakademie ein. Der Rundgang beginnt um 10:30 Uhr im Malersaal der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg.

Im lichtdurchfluteten Malersaal, stehen die Leinwände auf großen Staffeleien. Mit Acrylfarben, Kohle und Collagetechniken entstehen expressive Arbeiten, die dem ‚Sommerschwung‘ nachspüren und sich mit Bewegung und Farbe auseinandersetzen.

In der Fotowerkstatt wird ausschließlich analog gearbeitet. Schwarzweißfilme werden entwickelt, in der Dunkelkammer vergrößert und durch experimentelle Verfahren individuell verfremdet. So entstehen einzigartige fotografische Arbeiten, die den besonderen Reiz der analogen Fotografie eindrucksvoll zeigen.

In der Werkstatt für Holzschnitt werden Motive zunächst in Holzplatten geschnitten und anschließend als hochwertige Druckgrafiken auf Papier übertragen. Die traditionsreiche Hochdrucktechnik verbindet handwerkliche Präzision mit künstlerischer Ausdruckskraft und eröffnet vielfältige gestalterische Möglichkeiten.

Die Besuchenden der Abschlussausstellung erhalten nicht nur Einblicke in die fertigen Werke, sondern auch in die Entstehungsprozesse. Bei einem geführten Rundgang durch die Werkstätten berichten die Teilnehmenden und Kursleitungen von ihren Ideen, Arbeitsweisen und den Techniken, mit denen die Kunstwerke entstanden sind. So wird die Ausstellung zu einer besonderen Gelegenheit, zeitgenössische Kunst unmittelbar zu erleben und mit den Kunstschaffenden ins Gespräch zu kommen.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Kunst e. V. fördert die ästhetische Erziehung und kulturelle Bildung von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden. Die Sommerakademie findet in der besonderen Atmosphäre der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg statt. Hoch über der Flensburger Förde gelegen, bietet der historische Ort ideale Bedingungen für kreatives Arbeiten, Austausch und Begegnung. Die Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg ist seit über einem halben Jahrhundert das Zentrum der kulturellen Jugendbildung in Schleswig-Holstein. Zwischen den Arbeitsphasen bleibt Zeit für Gespräche, Spaziergänge durch die Natur oder ein Bad in der Förde – ein Umfeld, das Kreativität und Gemeinschaft gleichermaßen fördert.

Text: LAG Kunst Schleswig-Holstein e. V.

Flensburg Foto: Jansen/hfr.