Verführerischer Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Herzhaftem sowie festlicher Lichterglanz: Die kleinen, aber feinen, und die großen, über alle Landesgrenzen bekannten, Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein sind nicht nur kulinarisch eine Reise wert, sie vermitteln Gästen und Einheimischen das wunderschöne nordische Gefühl der Gemütlichkeit, hier auch Hygge genannt. Eine gemütliche und herzliche Atmosphäre, in der das Gute des Lebens gemeinsam mit lieben Leuten genossen wird. Die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein präsentiert hier die schönsten Weihnachtsmärkte im echten Norden für 2024.

NORDSEE

Sylt ganz hyggelig

Dampfende Punschbecher, kunsthandwerkliche Kostbarkeiten und viele nette Klönschnacks: Das symbolisiert den Beginn der stimmungsvollen Weihnachtsmärkte auf Sylt: Besonders hyggelig wird es bei den dänischen Weihnachtsmärkten auf Sylt, zum Beispiel beim Lille Julebasar am 16. und 17. November in List und am 23. und 24. November 2024 beim Keitumer Scheunenmarkt. Der Morsumer Weihnachtsmarkt im Inselosten verzaubert seine Gäste vom 29. November bis 1. Dezember. Ebenfalls zur gleichen Zeit findet der Weihnachtsmarkt in List statt. Am 6. Dezember öffnet der Sylter Wintermarkt im Herzen Westerlands seine Pforten. Anallen vier Adventswochenendenfindet der traditionelle Adventszauber vor dem Restaurant „JM“ von Jörg Müller in Westerland statt. Vom 6. bis zum 8. Dezember kommen Liebhaber der Handwerkskunst beim stimmungsvollen Kampener Weihnachtsmarkt im Kaamp-Hüs auf ihre Kosten. Beim Adventsmarkt auf dem Gelände der Asklepios Nordseeklinik wird es am 8. und 15. Dezember stimmungsvoll.

Weihnachts- und Wintermärkte auf Föhr

Dem Weihnachtsstress entkommen, Kraft in der Stille tanken, frische Luft und lange Spaziergänge genießen: Die Nordseeinsel Föhr lädt mit ihrem ganz besonderen Winterzauber zur Entschleunigung ein. Aber nicht nur – denn es locken auch Weihnachtsmärkte und Punschbuden in den Friesendörfern und im Inselstädtchen Wyk auf Föhr. Ein Highlight ist dabei der festliche Adventsmarkt am 2. Adventswochenende (7. und 8. Dezember 2024) im Dr.-Carl-Häberlin-Friesen-Museum. Mehr als vierzig Handwerker, Künstlerinnen und Produzenten von der Insel Föhr und aus der umliegenden Region bieten ihre vielfältigen Produkte in dem stimmungsvollen Ambiente der drei historischen Gebäude und auf dem schönen Außengelände des Museums an. Zwischen den Jahren lädt die Festmeile am Sandwall in Wyk auf Föhr vom 20. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 mit kulinarischen Köstlichkeiten, Kunsthandwerk und einem abwechslungsreichen Kultur- und Musikprogramm zum Verweilen ein.

Amrumer Winterzauber

Amrums Weihnachtsmarkt war einst nur eine kleine Privatinitiative. Mittlerweile ist der Amrumer Winterzauber der beliebteste Wintertreffpunkt von Insulanern und Insulanerinnen sowie Gästen; dieses Jahr bereits zum 13. Mal. Die Büdchen sind selbst gebaut, es gibt Heißes und Handgestricktes, legendäre Quarkbällchen, warmes Essen und Platz zum Zusammensein. Das kleine Weihnachtsdorf mit gemeinsamem Singen und warmen Ecken rund um die Terrasse der Hotels Seeblick in Norddorf hat im Winter wie folgt geöffnet: an den drei Wochenenden vor Weihnachten und ab dem 23. Dezember durchgängig bis 4. Januar, jeweils von 13 bis 19 Uhr. An Heiligabend und Silvester von 12 bis 15 Uhr.

Nordstrander Weihnachtsmarkt mit Feuerwehr

Am 2. Adventssonntag findet ab 13 Uhr in der Feuerwehrzentrale auf Nordstrand der traditionelle Nordstrander Weihnachtsmarkt statt – mit Weihnachtsbaumverkauf und Budenzauber.

Beleuchtete Hummerbuden auf Helgoland

Am Freitag und Samstag des 1. Adventswochenendes werden zwischen 16 und 20 Uhr allerlei selbstangerichtete Köstlichkeiten, herzhaft Kulinarisches und ungewöhnliche Kreationen von Einheimischen an den Hummerbuden ausgestellt und feilgeboten: Neben Glühwein gibt es Kunsthandwerk, Fotografie, Marmeladen, Gedöns, Mandeln, Genähtes, Bücher, Taschen, Bratwurst, Gebäck, Kaffee, Süßes, Weihnachtsdeko und noch einiges mehr. Die Hummerbuden erstrahlen vorweihnachtlichem Licht, und auch Musik und Gesang werden auf dem Weihnachtsmarkt am Museum Helgoland erwartet. Am 2. und 3. Adventswochenende können Gäste jeweils ab 16 Uhr den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz besuchen. Mit Kinderbastelnachmittag, Besuch vom Weihnachtsmann, Fackellauf und Stockbrot von der Jugendfeuerwehr Helgoland mit Livemusik.

Es wird gemütlich – Adventszauber in Büsum

Die Vorfreude auf die festliche Jahreszeit wächst in Büsum. Die Tourismus Marketing Service Büsum GmbH (TMS Büsum) sorgt auch in diesem Jahr für ein ganz besonderes Highlight: einen Adventskalender mit attraktiven Gewinnen im Gesamtwert von über sechstausend Euro. Vom 1. bis 24. Dezember können die Teilnehmenden auf adventskalender.buesum.de täglich spannende Preise entdecken und dabei mehr über die Geschichte des beliebten Fischerorts erfahren. Die Anmeldung zur Teilnahme ist ab sofort möglich. Die Adventsstimmung mehrerer Weihnachtsmärkte in und um Büsum wird abgerundet durch den Besuch des Nikolauses am 6. Dezember im Büsumer Watt’n Hus. Zur Einstimmung auf die Adventszeit lockt der Büsumer Winterzauber vom 22. November 2024 bis 5. Januar 2025 mit festlich geschmückten Ständen, Punsch und Leckereien. Der Markt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet (witterungsabhängig) und bietet eine perfekte Gelegenheit, bei Glühwein und weihnachtlicher Stimmung zu verweilen. Weitere Highlights in der Region sind der Weihnachtsmarkt im Café Hedwig (30. November bis 22. Dezember) und der Adventsbasar in Wesselburen (1. Dezember).

Heimeliger Weihnachtsmarkt in St. Peter-Ording

Der Weihnachtsmarkt hinter der Historischen Insel im Ortsteil Dorf in St. Peter-Ording öffnet am 2. Adventswochenende seine Pforten. Vom 6. Dezember 2024 bis zum 2. Januar 2025 erwarten die Besucher und Besucherinnen zahlreiche Attraktionen, darunter zwei Eisstockbahnen, ein Kinderkino, ein Karussell sowie eine Auswahl an weihnachtlichen Köstlichkeiten. Der Weihnachtsmann wird ebenfalls vor Ort sein und sich die Wünsche der kleinen Gäste anhören. Am 7. und 21. Dezember sorgt jeweils eine Open-Air-Christmas-Party mit DJ für ausgelassene Stimmung.

Weihnachtsmärkte im nördlichen Nordfriesland

Gemütliche kleine Weihnachtsmärkte gibt es auch im nördlichen Nordfriesland. Liebevoll organisiert und mit buntem Programm für Klein und Groß. Folgende Märkte laden ein, die vorweihnachtliche Zeit und festliche Stimmung zu genießen:

Bredstedter Weihnachtsmarkt vom 27. November bis einschließlich 23. Dezember 2024 auf dem Markt.

vom 27. November bis einschließlich 23. Dezember 2024 auf dem Markt. Weihnachtsmarkt im Charlottenhof in Klanxbüll am 1. Dezember 2024 von 10 bis17 Uhr.

in Klanxbüll am 1. Dezember 2024 von 10 bis17 Uhr. Lecker Weihnachtsdorf an allen vier Adventswochenenden (Freitag bis Sonntag) von 15 bis 20 Uhr auf dem Kirchplatz.

an allen vier Adventswochenenden (Freitag bis Sonntag) von 15 bis 20 Uhr auf dem Kirchplatz. Niebüller Weihnachtsmarkt vom 29. November bis 23. Dezember 2024 in der Zeit von 15 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz.

Weihnachtsstadt Husum

Der Husumer Weihnachtsmarkt startet in diesem Jahr bereits am Montag, 18. November, und geht bis zum 28. Dezember (außer Totensonntag und 1. Weihnachtsfeiertag). Rund um den Tine-Brunnen stehen die charmanten Hütten, aus denen der Duft nach gebrannten Mandeln, Futjes und Glühwein über den Platz zieht. An den Adventssamstagen können Interessierte die weihnachtlich geschmückte Nordsee-Stadt Husum auf speziellen Führungen der Husumer Gästeführer und Gästeführerinnen erkunden. Das Weihnachtshaus Husum mit seiner Sammlung zu weihnachtlichen Traditionen und Dekorationen gibt Einblicke in die Geschichte des Festes. Bei Führungen und Lesungen im Storm-Haus wird die Welt des Weihnachts-Fans Theodor Storm lebendig. Das weihnachtliche Schlossvergnügen (30. November 2024), der Kreativmarkt einzigARTig (1. Dezember 2024), das Lichterfest auf der „Unteren Neustadt“ (14. Dezember 2024) und die Mitsing-Weihnachtskonzerte (22. Dezember 2024) sind einige Beispiele aus dem reich gefüllten Husumer Veranstaltungskalender. Übrigens: Die Nutzung des Stadtbus HusumBus ist an den Adventssamstagen kostenfrei. Die feierliche Eröffnung findet am 18. November um 18 Uhr mit dem Spielmannszug Rödemis statt.

Grachtenweihnacht in Friedrichstadt

Die Grachtenweihnacht in Friedrichstadt verwandelt die Stadt vom 29. November bis 1. Dezember 2024 in ein romantisches Weihnachtsdorf. Besucher und Besucherinnen erwartet auf dem Marktplatz eine festliche Atmosphäre mit gemütlichen Holzhütten, handgefertigter Dekoration und kulinarischen Spezialitäten. Am Freitagabend (29. November) wird das „Anpunschen“ am Tannenbaum mit Feuerschalen gefeiert, und die historischen Geschäfte laden zum weihnachtlichen Bummel ein.

Tönninger Weihnachtsereignis

Das Tönninger Weihnachtsereignis im historischen Packhaus am Hafen verwandelt die Stadt ab dem 30. November bis zum 29. Dezember 2024 in ein Winterwunderland. Die Fassade des historischen Gebäudes wird zum größten Adventskalender der Welt, wo jeden Tag ein neues Fenster geöffnet wird. An den Adventswochenenden können Besucher und Besucherinnen von 11 bis 18 Uhr regionale Kunsthandwerke und Köstlichkeiten genießen, begleitet von festlicher Musik und kleinen Konzerten.

Heider Winterwelt

Die Heider Winterwelt lädt Besucher und Besucherinnen vom 18. November bis 23. Dezember 2024 direkt ins Herz der Kreisstadt Dithmarschen auf den Heider Marktplatz ein. Die weihnachtlich geschmückten Hütten bieten unter anderem Weihnachtsdekorationen, Geschenkartikel, Modeschmuck, Lederwaren als auch Produkte aus Honig und Wachs an. Kulinarische Köstlichkeiten sind Grünkohl, frisch gebrannte Mandeln, Spritzteiggebäck und vieles mehr. Aber auch markttypische Gerichte wie frisches Obst, Fischbrötchen, Wurst- und Fleischwaren vom Grill sind im Angebot. Um stetig etwas Neues zu entdecken, wechseln in drei Buden tageweise die Angebote. Das beliebte Highlight der Heider Winterwelt ist die Eisbahn im Mittelpunkt des Marktes. Hier wird um den „Heide-Cup“ im Eisstockschießen duelliert Schlittschuh gefahren. Aus Nachhaltigkeitsgründen hat das Heide Stadtmarketing eine LIKE-ICE Bahn ausgeliehen.

Weihnachtszauber in Gudendorf

Noch bis zum 22. Dezember heißt es auf dem Dithmarscher Gänsemarkt in Gudendorf „HERZLICH WILLKOMMEN IM WEIHNACHTSZAUBER“. Der Besuch der festlich geschmückten Halle ist eine perfekte Einstimmung auf das Fest des Jahres: gemütliche heimelige Kulisse, köstlich duftende Speisen und Getränke und inspirierende Marktstände.

Adventszauber im Dithmarscher Landesmuseum

Mit einem besinnlichen und bezaubernden Familientag am 1. Dezember wird im Dithmarscher Landesmuseum die Adventszeit eingeläutet. In der Ausstellung haben sich Wichtel versteckt, die große und kleine Gäste zu einer spannenden Schnitzeljagd einladen. Mit nostalgischen Glanzbildern (Oblaten) werden Weihnachtskarten, Geschenkanhänger oder Baumschmuck gebastelt. Restaurator Olaf Möller öffnet wieder seine Werkstatt und zeigt verschiedene Techniken zur Restaurierung historischer Objekte – unter anderem mit Wachs. Für den besonderen Zauber sorgt der Magier Mr. Tricknic, der Groß und Klein mit seinen verblüffenden Tricks begeistert.

ZWISCHEN DEN KÜSTEN

Schwahlmarkt im Schleswiger Dom

Der Schwahlmarkt im Schleswiger St. Petri Dom gehört zu den schönsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkten im Norden. In diesem Jahr findet er vom 7. bis zum 15. Dezember im Kreuzgang statt, im sogenannten Schwahl. Unter mittelalterlichen Gewölben bieten Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre handgearbeiteten Produkte an. Die Tradition dieses Dommarkts geht bis ins 14. Jahrhundert zurück.

Weihnachtsmarkt im Schleswiger Stadtmuseum

Auch in diesem Jahr lädt das Schleswiger Stadtmuseum wieder zum traditionellen Weihnachtsmarkt ein. Dieser öffnet vom 29. November bis zum 1. Dezember seine Tore. Bereits zum 41. Mal verwandelt der historische Günderothsche Hof das Museumsgelände in eine festliche Kulisse für erlesenes Kunsthandwerk und kulinarische Köstlichkeiten. Die festlich beleuchtete Anlage, bestehend aus Haupthaus, Stall und Ausstellungshalle, lädt zudem zur Besichtigung aller Ausstellungen des Museums ein.

De lütte Wiehnacht in Rendsburg

Ab dem 25. November verzaubern Lichterglanz und Mandelduft Einheimische und Gäste auf dem beliebten Weihnachtsmarkt „De lütte Wiehnacht“ in Rendsburg. Herzstück des Marktes ist die Stadtwerke SH Eisbahn – eine echte Eisbahn, die zum Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und zu Ice-Partys auf den Schiffbrückenplatz einlädt. De lütte Wiehnacht begeistert mit diversen lokalen Punschspezialitäten, winterlich-weihnachtlichen Leckereien und vielen begleitenden Veranstaltungen wie Moonlight-Shopping und dem verkaufsoffenen Sonntag.

Vorweihnachtliche Stimmung auf dem Großflecken in Neumünster

Vom 21. November bis zum 23. Dezember 2024 (bis auf Totensonntag) lädt der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt in Neumünster wieder auf den festlich beleuchteten Großflecken ein. Das Weihnachtsdorf mit seinem in Lichterglanz getauchten Markt schafft eine zauberhafte Atmosphäre, die Besucher und Besucherinnen jeden Alters begeistern soll. Im Weihnachtsdorf können sich Gäste unterm Sternenhimmel mit einem heißen Punsch am offenen Feuer aufwärmen. Ein weiteres Highlight ist die Eisbahn, die vom 25. November 2024 bis zum 5. Januar 2025 für winterliches Vergnügen sorgt. Über die Weihnachtsfeiertage bleibt sie geschlossen. Aufgrund hoher Energiekosten setzt die Stadt Neumünster erneut auf eine umweltfreundliche künstliche Eisbahn.

Winterzauber im Designer Outlet Neumünster

Im November beginnt im Designer Outlet Neumünster offiziell die Weihnachtssaison. Das Center erstrahlt im weihnachtlichen Glanz und lädt zum Shopping in festlicher Atmosphäre ein. Am 6., 7. und 14. Dezember kommt jeweils von 11 bis 18 Uhr der Weihnachtmann zu Besuch und nimmt die Wunschzettel der Kinder entgegen und steht für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Zur Lichterparade am 6. und 7. Dezember ziehen jeweils um 16.30 Uhr und 18.30 Uhr Tänzerinnen und Akrobaten durch die kleinen Gassen und tauchen das Center in eine winterliche Traumwelt. Wer Gutes tun möchte, kann an der Wunschbaum-Aktion für das Jugendzimmer des Friedrich-Ebert-Krankenhauses sowie die Kinder- und Jugendpsychiatrie teilnehmen. Am Wunschbaum vor dem Guest Service kann beispielsweise Spielzeug im Wert von fünf bis 150 ausgesucht, anschließend am Guest Service bezahlt und gespendet werden.

Stimmungsvolles Adventswochenende in Nortorf

Am ersten Adventswochenende, vom 29. November bis zum 1. Dezember, lädt die Stadt Nortorf zum „2. Nordörper Advent“ rund um die St. Martin-Kirche ein. Das Areal verwandelt sich in einen festlich geschmückten Treffpunkt. Höhepunkte des Wochenendes sind das feierliche Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung am Freitag um 18 Uhr. Die „Kofferhändler“ mit ihren zahlreiche Kunsthandwerksstände haben ihre Stände bereits ab 17 Uhr geöffnet. Den festlichen Abschluss bildet am Sonntag das traditionelle Weihnachtskonzert um 16.30 Uhr des Amtsfeuerwehr-Musikzugs in der St. Martin-Kirche.

Aukroger Adventstied

Am 30. November und 1. Dezember 2024 lädt die Aukroger Adventstied zu einem festlichen Adventsmarkt ein. Jeweils von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich der Hofplatz des Heimatmuseums Dat ole Hus in Aukrug Bünzen in ein stimmungsvolles Winterwunderland.

Sternenzauber-Weihnachtsmarkt in Hanerau-Hademarschen

Kunsthandwerk gibt es auf dem auf dem Sternenzauber-Weihnachtsmarkt in Hanerau-Hademarschen am 29. und 30. November zu bestaunen und zu erwerben. Besonders stimmungsvoll ist der liebevoll gestaltete „Sternenzauberbaum“, der mit seiner festlichen Beleuchtung für eine zauberhafte Atmosphäre sorgt. Ein Höhepunkt des Marktes ist das Candlelight-Shopping am Freitagabend (29. November).

Bordesholmer Weihnachtsmarkt mit Musik

Am Samstag, 9. Dezember 2023, beginnt die Adventszeit in Bordesholm mit einer musikalischen Einstimmung der besonderen Art: Von 16 bis 19 Uhr erklingen unter dem Motto „Rock trifft Klassik“ stimmungsvolle Klänge vor der Heimatsammlung.

Am Sonntag, 10. Dezember 2024, öffnet dann der 47. Bordesholmer Weihnachtsmarkt von 11 bis 18 Uhr seine Tore rund um die Klosterkirche. Währenddessen können Interessierte die Ausstellungen im Heimatmuseum und Gewölbekeller ganztägig besichtigen. Neben den vielen festlichen Ständen bereichern Kunsthandwerker aus dem Bordesholmer Land auch in diesem Jahr den Markt mit ihren besonderen Geschenkideen.

Sternenzauber in Glückstadt

Der Glückstädter Sternenzauber sorgt in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember für Weihnachtsstimmung in der Stadt. Der lebendige Adventskalender bietet jeden Tag spannende Überraschungen hinter den einzelnen Türchen. Das Highlight des Glückstädter Sternenzaubers ist der Weihnachtsmarkt vom 13. bis zum 15. Dezember. Rund um die festlich geschmückte Tanne erleuchten weihnachtlich dekorierte Holzhütten den Glückstädter Marktplatz. Für kleine Gäste steht ein Karussell bereit, auch die Eiskönigin Elsa kommt am 14. Dezember um 16 Uhr auf den Weihnachtsmarkt und der Weihnachtsmann hat dort am 15. Dezember um 14 Uhr Sprechstunde. Das Weihnachtssingen findet am Sonntag, 15. Dezember ab 18 Uhr, im Theater am Neuendeich statt.

Weihnachten liegt in der Luft im Obstcafé in Sörup

Gemütlich Punsch trinken und in die Weihnachtszeit starten: Das Obstcafé in Sörup wird ab November in einen winterlichen Wald verwandelt. Hier steht hyggelige Gemütlichkeit im Mittelpunkt. Ob an der Feuertonne oder in den einladenden Sitzecken im Tannenwald – die behagliche Atmosphäre lädt zum Verweilen ein. Von freitags bis sonntags gibt es neben heißen Getränken wie Punsch und Glühwein auch herzhafte Bratwurst oder Pommes. Während der Öffnungszeiten sind außerdem die beliebten Leckereien von Jensen’s Obstcafé erhältlich.

Zauberhafte Atmosphäre im Weihnachtsdorf Wanderup

Am ersten Adventswochenende 2024 wird das beschauliche Dorf Wanderup wieder in das stimmungsvolle Weihnachtsdorf Wanderup verwandelt. Das ganze Dorf lädt ein: Vom Dorfplatz über die Straßen bis hin zur Speicherscheune und Weihnachtshalle erwartet die Besucher und Besucherinnen eine zauberhafte Atmosphäre mit handgefertigten Schätzen zum Schmücken und Genießen, kulinarischen Leckerbissen für jeden Geschmack, musikalischem Programm und beeindruckenden Shows.

WortOrt Weihnacht in Bad Segeberg

Die Tourist-Info und Stadtbücherei laden am 3. Advent (14. und 15. Dezember) jeweils von 11 bis 16 Uhr zum Weihnachtsmarkt im WortOrt/Stadtinfo-Haus in Bad Segeberg ein. Auf der Bühne im Gartenzimmer wird es ein buntes Bühnen-Programm geben. Von Musik, Tanz und einer Lesung bis hin zu einem Vortrag, ist für alle etwas dabei, für die kleinen Gäste gibt es verschiedene Mit-Mach-Aktionen. Regionale Anbieter verkaufen ihre Waren.

Hofweihnacht: Premiere in Hasenmoor bei Bad Segeberg

Am 3. Adventswochenende, 14. und 15. Dezember, lädt der Hof Ehlers jeweils von 11 bis 17 Uhr zum Weihnachtsmarkt ein. Mit hofeigenen Köstlichkeiten, Punsch am Feuer und weihnachtlichen Geschichten im Stroh bietet der Markt eine besinnliche Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel. Auf dem bunten Kunsthandwerkermarkt und im Hofladen kann nach Herzenslust gestöbert werden. Groß und Klein können in der Plätzchenwerkstatt frisch gebackene Plätzchen liebevoll verzieren und naschen. Nicht zuletzt kann der eigene Weihnachtsbaum beim Tannenbaumverkauf ausgesucht und direkt mitgenommen werden.

Weihnachtsträume im Herzogtum Lauenburg

Ob ein spektakuläres Wasserfeuerwerk, der Besuch in einer zauberhaften Märchenwerkstatt oder ein Treffen mit dem Weihnachtsmann: Auf den herzoglichen Weihnachtsmärkten geht jeder Wintertraum für Groß und Klein in Erfüllung. Den Start in die Weihnachtssaison gibt der Sarnekower Wintermarkt auf dem Hof Schmidt in Sarnekow am 16. und 17. November. Der Weihnachtsmarkt auf dem Gut Basthorst ist einer der größten und bekanntesten Märkte des Nordens. Vier Adventswochenenden und der vorweihnachtliche Basar vom 22. bis zum 24. November laden ein, in Festtagslaune zu kommen. An allen fünf Wochenenden ist das mit weihnachtlicher Musik untermalte Wasserfeuerwerk der Höhepunkt. Mit festlichem Kunsthandwerk und kulinarischer Vielfalt ausgestattet, ist der Möllner Weihnachtsmarktan allen Adventswochenenden geöffnet.

Weihnachtsmarkt mit Eisstockschießturnier in Brunsbüttel

Dieses Jahr gibt es in Brunsbüttel an zwei Wochenenden (6. bis 8. und 14./15. Dezember) einen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in der Brunsbütteler Innenstadt. Der Weihnachtsmarkt lockt Gäste mit Kunsthandwerk, Gastronomie sowie entspannter Weihnachtsatmosphäre. Zudem hat das Stadtmanagement ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sowie ein Eisstockschießturnier (am 7. und 8. Dezember) organisiert.

Vorweihnachtszeit auf Schloss Hagen in Probsteierhagen im Kreis Plön

An den ersten drei Adventswochenenden wird es im und um das Schloss Hagen in Probsteierhagen herum weihnachtlich. Jeweils von 11 bis 18 Uhr können Besucher und Besucherinnen die liebevolle Atmosphäre des historischen Schlosses Hagen genießen. Die Stände wurden mit großer Hingabe weihnachtlich gestaltet, sowohl drinnen als auch draußen. Für die jüngsten Gäste wurde der Weihnachtsmann eingeladen, der sich um 14 Uhr auf dem Schlossvorplatz Zeit nimmt, um Gedichte und Weihnachtswünsche der kleinen Gäste anzuhören. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 1 Euro.

Historischer Weihnachtsmarkt auf Gut Bossee in Westensee

Am 3. und 4. Adventswochenende findet auf Gut Bossee in Westensee von jeweils 11 bis 16 Uhr wieder der historische Weihnachtsmarkt statt. Neben handverlesenen Künstlern und Künstlerinnen wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für Jung und Alt sowie Weihnachtsbäume zum Selbstschlagen geboten. Es gibt Köstliches vom Wild und Punsch nach einem alten Familienrezept. Der Eintritt ist frei. Parken kostet 3 Euro.

Weihnachtsmarkt auf Gut Steinwehr

Am 1., 2. und 3. Adventswochenende findet auch in diesem Jahr der traditionelle Weihnachtsmarkt auf dem Gutsgelände und in beheizten Hallen statt. Der Markt auf Gut Steinwehr hat samstags und sonntags jeweils von 10 bis18 Uhr geöffnet. Zahlreiche Aussteller bieten Kunst & Handwerk und vieles mehr. Neben kulinarischen Köstlichkeiten, leckerem Punsch für die ganze Familie gibt es für die jüngeren Gäste eine Strohburg zum Toben ein und in einer betreuten Bastelecke sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Neu in diesem Jahr ist Ponyreiten und eine Siku-Control-Bahn. Wer einen schönen Tannenbaum sucht, kann hier ebenfalls fündig werden. Der Eintritt ist frei. Parken kostet 3 Euro.

Weihnachten im Stall

Wenn sich im Winter die Tiere eng zusammen kuscheln, dann ist es Zeit für Weihnachten im Stall. Am 6. Dezember 2024 von 15 bis 17 Uhr weihnachtet es auf dem Naturerlebnis Hof Helle in Thumby an der Schlei wieder sehr. Es werden gemeinsam die Esel und Schafe besucht und gefüttert, danach wird sich mit Apfelpunsch und Keksen am warmen Ofen niederlassen. Die Veranstaltung ist kostenpflichtig.

Weihnachtsdorf im Kurpark Malente

Am 1. Adventswochenende öffnet das Weihnachtsdorf in Malente seine Pforten: Hobby- und Profi-Kunsthandwerker bieten im Haus des Kurgastes und Kurpark Handgemachtes aus Malente und der Region an. Auf dem Konzertplatz kann bei Glühwein, Mutzen oder Grillwurst Pause gemacht werden, während weihnachtliche Live-Musik für Stimmung sorgt. Am Samstagvormittag um 11 Uhr werden die an den Konzertplatz angrenzenden Häuser geöffnet. Im Haus des Kurgastes sind traditionell die Stände untergebracht, die Künstlerisches und Handwerkliches anbieten. In der festlich geschmückten Liegehalle besteht die Möglichkeit, Mittagessen oder Nachmittagskaffee zu genießen.

Lichterstadt Eutin

Ein absolutes Highlight stellt die zum dritten Mal stattfindende „Lichterstadt Eutin“ dar. Vom 25. November 2024 bis 5. Januar 2025 (täglich von 16 bis 21 Uhr) können Besucher und Besucherinnen auf einem anderthalb Kilometer langen Spaziergang Eutins Historie auf eine ganz besondere Art und Weise erkunden: Spektakuläre Lichtinstallationen, kunstvoll inszeniert und dargestellt, bilden das „Leben bei Hofe“ und Eutins Stadtgeschichte ab. 2022 hat mit dem historischen Lichterrundgang ein neues Zeitalter der „Lichterstadt Eutin“ begonnen. Auch dieses Jahr wird Eutins Geschichte weitergeschrieben – Gemeinsam mit dem Nachtwächter werden die Laternen entzündet, Gäste können über funkelnde Rosenbeete staunen oder auf dem größten Ballsaal Norddeutschlands (dem Marktplatz) das Tanzbein schwingen.

Weihnachtsmarkt Eutin mit Schlosskulisse

Parallel zur Lichterstadt eröffnet in diesem Jahr auch wieder der Weihnachtsmarkt, der in malerischer Kulisse auf den Schlossterrassen vor dem Schloss Eutin stattfindet. Der Vorplatz vor dem Schloss-Ensemble verwandelt sich an den Adventswochenenden zu einem hyggeligen Treffpunkt für Jung und Alt. Um den Gästen ein unvergessliches Erlebnis zu bieten, werden gemütliche Holzunterstände und windgeschützte Iglus bereitgestellt. Die Adventssonntage sind von besonderen Höhepunkten geprägt. An diesen Tagen wird der Nikolaus die jüngeren Gäste mit kleinen Geschenken erwarten. Am Wochenende sorgen diverse Attraktionen, wie ein Bastelzelt, Kinderschminken und ein Kinderkarussell, für Unterhaltung und Freude.

Kiwanis Weihnacht im Schloss

Am 2. Adventswochenende (7. und 8. Dezember 2024) lädt der Kiwanis-Club Ostholstein zum traditionellen Weihnachtsmarkt im Schloss Eutin ein. Die Besucher und Besucherinnen erwarten Kunst, Kultur und Kulinarisches und ein buntes Treiben in den Schloss-Innenräumen sowie im Schlosshof. Ein Höhepunkt wird erneut der Kunst- und Handwerkermarkt in den Räumen des Schlosses sein. Das musikalische Rahmenprogramm wird bei der 24. Auflage von Weihnacht im Schloss von ortsansässigen Schulen und der Kreismusikschule Ostholstein gestaltet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Adventsmarkt in der Alten Schlossgärtnerei

Die Alte Schlossgärtnerei in Plön erstrahlt vom 13. bis 15. Dezember im festlichen Glanz eines kleinen, aber feinen Adventsmarktes. Das idyllische Ambiente lädt Besucher und Besucherinnen dazu ein, sich von 11 bis 18 Uhr in eine winterliche Atmosphäre voller Lichter und Gemütlichkeit entführen zu lassen. Adventsleckereien und köstlichen Punsch aus dem Café Gröönte begleiten die Gäste, während Sie durch Geschenkideen für drinnen und draußen stöbern können. Die Gärtnerei Moos und die Kräutermanufaktur präsentieren unter anderem kunsthandwerkliche Schätze, Eingemachtes, Bücher und hochwertiges Gartenwerkzeug. Gastausstellerinnen wie eine Handweberin und eine Goldschmiedin präsentieren ihre Handwerkskunst vor Ort.

„Plön leuchtet an“

Am 29. November 2024 wird die Plöner Adventszeit mit der Veranstaltung „Plön leuchtet an“ eingeläutet: Um 17 Uhr eröffnet Plöns Bürgermeisterin feierlich die Weihnachtszeit mit der traditionellen Ansprache, bevor die große Weihnachtstanne in strahlendem Glanz erleuchtet. Auf dem Schlossberg versammeln sich Groß und Klein, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Im Anschluss führt ein festlicher Fackelzug die Besucher und Besucherinnen durch die Stadt hinunter zum Wentorper Platz. Ab 18.30 Uhr wartet dort eine spektakuläre Lichtjonglage, die musikalisch von einem DJ begleitet wird.

Advent im Kreis Stormarn

Klein aber fein heißt es bei den zauberhaften Adventsmärkten im Kreis Stormarn, unter anderem auf dem Adventsmarkt in Trittau, der jedes Jahr neben kulinarischen Köstlichkeiten hochwertiges Kunsthandwerk und ein vielfältiges Programm bietet. Auch der Adventszauber auf dem Erdbeerhof Glantz in Delingsdorf hat bereits seit Anfang November geöffnet. Beim Reinbeker Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenende verwandelt sich das Schloss Reinbek in ein festliches Wunderland. Am 14. und 15. Dezember, jeweils von 15.30 bis 18.30 Uhr, können Interessierte im Schloss Ahrensburg die Veranstaltung „Schloss im Advent“ erleben. Festlich begleitet wird dieser besondere Gang durch das Schloss von Musik auf zwei Etagen und Chorgesang – vornehm gewandete Rokoko-Herrschaften machen die Illusion perfekt. Im Gewölbekeller öffnet das Café.

OSTSEE

Kieler Weihnachtsmärkte – jetzt auch mit Standort am Bootshafen

Zur Weihnachtszeit verwandelt sich Kiel wieder in eine wunderschöne Weihnachtswelt. Seit vielen Jahren verzaubern die drei Märkte der Innenstadt auf dem Holstenplatz, dem Asmus-Bremer-Platz und dem Rathausplatz sowie der gemütliche Markt auf dem Bernhard-Minetti-Platz in der Holtenauer Straße die Besucherinnen und Besucher. 2024 neu dabei ist ein Weihnachtsmarkt am Bootshafen. Beginnend mit der Weihnachtsbeleuchtung im Fleet-Quartier entsteht somit ein völlig neuer Weihnachtshotspot direkt in der Innenstadt. Im Fokus des neuen Markts stehen dabei insbesondere junge Besucherinnen und Besucher, die mit vegetarischen und veganen Alternativen klassischer Weihnachtssnacks, hippen Events wie Karaoke- und Quizabenden sowie einem Partyzelt samt DJ auf ihre Kosten kommen sollen. Alle Märkte haben vom 21. November bis 23. Dezember geöffnet (Ausnahme ist Totensonntag am 24. November).

Nordische Weihnachtsstimmung in Flensburg

Der Flensburger Weihnachtsmarkt öffnet vom 25. November bis 31. Dezember in der Altstadt und bietet nordische Weihnachtsstimmung mit festlichem Lichterglanz und skandinavischen Hütten entlang der „Hyggemeile“ zwischen Süder- und Nordermarkt. Die Eröffnung findet am 25. November um 17 Uhr auf dem Südermarkt statt, wo die Weihnachtspyramide und der große Tannenbaum feierlich erleuchtet werden. Dieses Jahr sorgt das neue „WinterHygge“ für ganz besondere Weihnachtsatmosphäre. Walking Acts sorgen für lebendige Unterhaltung, die die Gassen in eine zauberhafte Weihnachtswelt verwandeln. Besonders stimmungsvoll sind die Stadtführungen „Fru Hansen und die Weihnachtswelt“ sowie „Weihnachten, Wichtel & Kostenbarkeiten“.

Weihnachtsatmosphäre in Eckernförde

Der Eckernförder Weihnachtsmarkt findet vom 25. November bis 30. Dezember 2024 (24. und 25. Dezember geschlossen) rund um die St. Nicolai-Kirche statt. Mit einem abwechslungsreichen Programm und musikalischen Highlights bietet der Markt unzählige Möglichkeiten, in die weihnachtliche Atmosphäre des Ostseebads einzutauchen. Neben gemütlichen Verweilzonen gibt es eine weihnachtlich gestaltete Eventfläche unter Segel, geschmückte Kunsthandwerkerhütten, ein Karussell und Skigondeln, die zum „INdoor“ Verweilen einladen.

Weihnachtliches Lübeck

Die malerische Altstadt der Hansestadt Lübeck erstrahlt ab 25. November 2024 wieder im vorweihnachtlichen Lichterglanz und lädt bis zum 30. Dezember zu einem Bummel über die berühmten Lübecker Weihnachtsmärkte in historischer UNESCO-Welterbekulisse ein. Ein besonderer Service in der „Weihnachtsstadt des Nordens“ ist in diesem Jahr wieder der Tannenbaumverleih „A Tännchen, please!“, der Übernachtungsgästen und auch interessierten Bürgern und Bürgerinnen in Lübeck und Travemünde einen Weihnachtsbaum für die Festtage inklusive Lieferung, Abholung und Wiedereinpflanzung bietet. Die Buchung ist ab sofort möglich.

In der Lübecker Altstadt duftet es in der Vorweihnachtszeit überall auf den Straßen und Märkten nach Bratapfel, gebrannten Mandeln, Schmalzkuchen, Glühwein und leckeren Grillwürstchen. Angefangen hat alles schon 1648, als urkundlich belegt erstmalig ein Weihnachtsmarkt am Fuße des Lübecker Rathauses Einzug hielt. Heute verzaubern insgesamt elf Weihnachtswelten die Gäste und Einheimischen Offiziell eröffnet wird die Weihnachtsstadt am 25. November mit dem Familiengottesdienst zum „Adventsleuchten“ in St. Marien und der anschließenden Lichterprozession durch die Straßen der Altstadt über den Holstentorplatz bis zur Petrikirche.

Das stimmungsvolle Angebot reicht vom traditionellen Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus über die Kunsthandwerkermärkte im Heiligen-Geist-Hospital und St. Petri bis hin zu den liebevoll inszenierten Themenmärkten. Dabei sind wieder der Historische Weihnachtsmarkt an der Marienkirche, der Maritime Weihnachtsmarkt auf dem Koberg, der Sternenwald auf dem Schrangen und das Hafenglühen auf dem Drehbrückenplatz. Ein besonderer Treffpunkt für Familien mit Kindern ist das Wichtelwunderland auf dem Jakobikirchhof, das mit seinen familienfreundlichen Angeboten und ganz viel Wichtelspaß in die Fußstapfen des bisherigen Weihnachtswunderlandes tritt. Traditionell lädt der Märchenwald mit seinen spannenden Geschichten aus dem Märchenreich am Fuße von St. Marien zum Weihnachtsmarktbummel mit der ganzen Familie ein.

Travemünder Weihnachtswelten

Das winterschöne Travemünde verzaubert Gäste mit seinen leuchtenden #TRelchen auf den Strandterrassen, dem „Schiff Ahoi“-Weihnachtsmarkt am Ostpreußenkai und den beliebten Fackelwanderungen am Strand. Höhepunkt ist die große Silvester-Open-Air-Party im Neujahrsgarten mit Tanz am Meer – ein perfekter Start ins neue Jahr:

SCHIFF AHOI – Weihnachtsmarkt

Es wird wieder maritim weihnachtlich in Travemünde: Am Ostpreußenkai und im Kreuzfahrtterminal entsteht eine kleine Weihnachtswelt mit erlesenem Kunsthandwerk, Live-Musik und gastronomischen Leckerbissen, die vom 22. November 2024 bis zum 5. Januar 2025 öffnet.

Heiligabend am Alten Leuchtturm

Am Alten Leuchtturm wird traditionell der Heiligabend (24. Dezember 2024, ab 13 Uhr) begrüßt und mit einem heißen Glühwein angestoßen. Besonders die kleinen Gäste haben Freude, wenn der Weihnachtsmann mit seinen Engeln persönlich vorbeikommt mit einem Sack voller Süßigkeiten im Gepäck.

Winterzauber und Silvester am Meer

Der „Winterzauber am Meer“ lädt zum Einkehren, Aufwärmen und Bummeln in die Winterwelt im Brügmanngarten ein. Vom 25. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 unter dem großen Zeltdach an der Strandpromenade und rundherum erwarten Besucher und Besucherinnen behagliches Feuer, leckerer Glühwein und wärmende loungige Klänge. Immer mit freiem Blick auf die eisige Ostsee. Am letzten Abend des Jahres wird hier Lübecks große Silvester-Open-Air-Party gefeiert: Im überdachten Brügmanngarten sorgt ein DJ für beste Partystimmung.

Stimmungsvoller Wintertreff in Neustadt in Holstein

Eingerahmt von der Winterbeleuchtung im Herzen der Stadt verzaubert der Wintertreff auf dem Neustädter Marktplatz Groß und Klein. Im Altstadt-Ambiente steht hier ein großes Winterzelt, das beheizt ist und zum Verweilen einlädt. Jeden Samstag kommt für die lütten Gäste der Weihnachtsmann mit Süßkram vorbei und es gibt (gegen Eintritt) Live-Musik. Donnerstags findet jeweils ab 17 Uhr die After-Work-Party mit DJ statt (kostenfreier Eintritt). Kulinarisch verwöhnt werden die Gäste mit rotem und weißem Winzerglühwein, heißem Kakao, Omas Eierpunsch, alkoholfreiem Früchtepunsch, Herzhaftem vom Grill, gebrannten Mandeln und weihnachtlichem Gebäck. Geöffnet ist der weihnachtliche Wintertreff vom 28. November bis zum 29. Dezember 2024, sonntags bis mittwochs von 11 bis 20 Uhr, donnerstags von 11 bis 23 Uhr und samstags von 11 bis 23 Uhr. Heiligabend ist von 11 bis 14 Uhr und am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Noch mehr Weihnachtsstimmung gibt es im Hafenstädtchen Neustadt in Holstein beim Riesen-Adventskalender vom 2. bis 23. Dezember immer montags bis freitags um 18 Uhr am Kremper Tor und bei Kutschfahrten an allen Adventssamstagen. Weitere Informationen im Online-Eventkalender der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht.

Eiswelt Scharbeutz – Wintermagie auf der Eisbahn

Die größte Eisbahn Schleswig-Holsteins, die Eiswelt Scharbeutz, präsentiert den Winter von seiner schönsten Seite. Schlittschuhlaufen auf zwei großen Echteis-Flächen, verbunden durch die längste Schlittschuhschleife Norddeutschlands, die durch den illuminierten Kurpark und sogar auf einer eigenen Brücke über den Kurparksee führt. Die Eiswelt Scharbeutz, die Mitte November 2024 eröffnet, ist einzigartig in Schleswig-Holstein und ein magisches Winter-Highlight am Meer. Actionreich wird es in der neuen Eisstock-Arena, wo Spaß und Teamgeist im Vordergrund stehen.

Weihnachtliches Grömitz

Eine Eisbahn aus echtem Eis und eine Rodelbahn erwartet Besucher und Besucherinnen vom 29. November 2024 bis 5. Januar 2025 bei der Grömitzer Eiszeit auf der Wiese Uferstraße. Neben Schlittschuhlaufen gibt es Eisstockschießen und in der Pause locken die kulinarischen Angebote die Gäste ins gemütliches Gastrozelt. Donnerstags lädt die Grömitzer Eiszeit zur After-Work-Party und Eisdisco mit DJ.

Die Grömitzer Winterlichter lassen das Ostseebad ab 29. November im Lichterglanz erstrahlen. Bis Mitte Februar 2025 sollen die Winterlichter die dunkle Jahreszeit erhellen und sowohl Gästen als auch Einheimischen die Möglichkeit bieten, ihre Lieblingsplätze auf eine völlig neue Art und Weise zu erleben. Durch die kunstvollen Lichtarrangements entsteht eine magische Atmosphäre, die zum Erkunden und Fotografieren einlädt. Die Auftaktveranstaltung am 29. November beginnt mit einer Fackelwanderung um 16.30 Uhr vom Seebrückenvorplatz zum Dünenpark aus, dort gibt es dann Musik und eine Lasershow.

Der Grömitzer Wintermarkt am Seebrückenvorplatz lädt vom 25. Dezember 2024 bis zum 1. Januar 2025 Gäste und Einheimische ein. Neben täglicher musikalischer Unterhaltung steigt hier am 31. Dezember die große Silvester Open Air Party mit Feuerwerk.

Lichterglanz in Heiligenhafen

Der Weihnachtsmarkt „Lichterglanz“ in Heiligenhafen öffnet vom 22. November 2024 bis 31. Dezember 2024 (geschlossen am Totensonntag). Täglich von 12 Uhr an mit Open End (dienstags ist Ruhetag), können Gäste und Einheimische hier beim Après-Ski Party machen, Glühwein klassisch und modern interpretiert trinken und innovative kulinarische Spezialitäten probieren. Die Eisstockbahn kann jederzeit verbindlich reserviert werden oder nach Verfügbarkeit spontan bespielt werden. Die Kinder-Lebkuchenhüpfburg wird auch jeden Tag kostenlos zur Verfügung stehen.

Weihnachtswelt auf Fehmarn

Ab Ende November reihen sich auf dem Marktplatz in der Burger Altstadt wieder kleine Holzbuden aneinander, aus denen Glühwein-, Punsch- und Bratwurstduft wabert. Dann öffnet der Fehmarnsche Weihnachtsmarkt seine Tore. Neben kulinarischen Spezialitäten und Getränken können Gäste auch an Ständen mit Schmuck und Handwerklichem Halt machen oder der Live-Musik lauschen.

Weihnachtsmarkt im Ostseebad Schönberg

Auf dem Marktplatz, zu Füßen der Ev.-Luth. Kirche, findet in diesem Jahr der 35. Schönberger Weihnachtsmarkt statt. Umringt von historischen Gebäuden präsentieren sich am 7. (14 bis 20 Uhr) und 8. Dezember (11 bis 18 Uhr) in festlich geschmückten Buden Aussteller und Ausstellerinnen mit weihnachtlichem Kunsthandwerk, Geschenkartikeln und kulinarischem Angebot. Auf der Open-Air-Bühne wird ein abwechslungsreiches weihnachtliches Programm mit Live-Musik geboten, es gibt außerdem ein Kinderkarussell.

Winterbummel in Kellenhusen

Vom 27. Dezember 2024 bis zum 1. Januar 2025 können Gäste im Kurpark in Kellenhusen den gemütlichen Winterbummel besuchen. In stimmungsvoller Winteratmosphäre laden Musik, Kulinarik und Handwerkskunst die Besucher und Besucherinnen zum Verweilen ein. Der Eintritt ist kostenlos.

Foto:© LTM