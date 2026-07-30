In der Bergmühle erwartet euch ein unterhalt­sames Konzert handver­lesener deutsch­sprachiger Lieder bekannter Interpreten voller Charme und Witz – zum Zuhören, Nachdenken, sich Erinnern und … vielleicht noch einmal seine Liebe zu erklären? DuOderso, bestehend aus Jana und Stefan, verzaubern und inspirieren euch durch ihre Authentizität und gefühlvolle Verbundenheit auf der Bühne und beleuchten charmant und augenzwinkernd das Thema Partnerschaft.

Freitag, 07.08.2026, 20.00 Uhr

Bergmühle, Flensburg