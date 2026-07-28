Tucholsky neu gehört. Wenn Prosa zur Musik wird

Robert Stadlober ist seit über zwanzig Jahren eine feste Größe als Sänger, Autor und vor allem Schauspieler im Fernsehen, Theater und Kino – von Sonnenallee bis Krabat, von leisen bis großen Rollen. Jetzt bringt er einen Dichter zum Leuchten, dessen Worte kaum je so aktuell waren wie heute: Kurt Tucholsky.

Mit großer Präsenz, klarem Gespür für Rhythmus und Zwischentöne vertont und interpretiert Stadlober Tucholskys Texte neu – pointiert, kraftvoll und mit feiner Ironie. Zwischen scharfem Witz, politischer Klarsicht und melancholischer Zartheit. Musikalisch bewegt sich der Abend im eingängigen und zurückhaltend arrangierten Indie-Pop mit genug Raum für die Texte. Ein Abend im Pastoratshof, der zeigt, wie viel Gegenwart in großer Literatur steckt. Und wie sehr sie uns noch immer angeht.

Freitag, 07. August | 20:30 Uhr

Pastoratshof

Ticket: 25 € | 12 € (ermäßigt)

Foto: © Stadlober