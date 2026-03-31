Zu Ostern kommen Familie und Freunde zusammen, um Zeit miteinander zu verbringen, gemütlich essen zu gehen und an der Förde Ostereier zu suchen. Die Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH nimmt das Osterfest wieder zum Anlass, um gemeinsam mit Urlaubsgästen und Einheimischen die schöne Tradition des Osterfeuers direkt am Meer zu genießen. Am Karsamstag, 04. April 2026, sind alle herzlich zum Osterfeuer an die Hafenspitze eingeladen!

Ab 14:00 Uhr öffnen die Stände ihre Türen und halten kulinarische Leckerbissen von süß bis herzhaft bereit. Auch die Freiwillige Feuerwehr Flensburg-Jürgensby samt Jugendfeuerwehr ist wieder tatkräftig mit Spielaktionen, Feuerwache und Grillwurst vor Ort. Zudem wartet ein buntes Spaß- und Mitmach-Programm auf Groß und Klein, um die Wartezeit bis zum Entzünden des Osterfeuers zu verkürzen. Auf dem Stundenplan der kleinen Osterhasen-SchülerInnen stehen ab 14:00 Uhr kreative Bastelaktionen. Wenn es dann später langsam schummrig wird, können die Kleinen an der offenen Feuerstelle ihr eigenes Stockbrot backen und genießen.

Auch der Osterhase lässt sich das besondere Ereignis nicht entgehen und legt mit seinem Boot gegen 15:00 Uhr an der Hafenspitze an. Er freut sich schon darauf, mit großem Hallo und freudigem Jubel von den Besuchern am Ufer empfangen zu werden.

Um 16:00 Uhr startet dann auf der Bühne das vielfältige Lineup für Groß und Klein mit stimmungsvoller Livemusik von verschiedensten regionalen KünstlerInnen. Den Auftakt macht Stefan Schauer mit einem Mitmach-Konzert für Kinder, bevor sich um 18:00 Uhr alle BesucherInnen um das geschichtete Holz inmitten des Platzes versammeln – dann ist es Zeit für das Entzünden des Osterfeuers. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Flensburg-Jürgensby und ihrer Jugendfeuerwehr wird das Osterfeuer feierlich entfacht und die wohlige Wärme bei der einen oder anderen Leckerei sowie Livemusik genossen.

Ab 18:30 Uhr sorgen die Band „Niemals“ und Friedrich Jr. für die passende Livemusik auf der Bühne. Bei gemütlicher Atmosphäre und harmonischen Klängen wird der Abend unter freiem Himmel am Feuer musikalisch abgerundet, bis die Veranstaltung um 22:00 Uhr endet.

Pressemitteilung Tourismus Agentur Flensburger Förde GmbH

Foto: Martin Ziemer