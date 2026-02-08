Die öffentlichen Bücherschränke in Flensburg sind u. a. durch die Initiative des Vereins „Lions Club LC Flensburg-Alexandra“ und des „SBV Flensburg“ entstanden. Dort kann man sich selbst und natürlich auch anderen Menschen mit bereits gelesenen und nicht mehr benötigten Büchern durchaus eine Freude machen.

Wo finde ich öffentliche Bücherschränke?

Die gibt es mittlerweile fast über das ganze Flensburger Stadtgebiet verteilt! So stehen bereits in den Stadtteilen Mürwik, Fruerlund, in der Altstadt und auch in der Nordstadt solche Bücherschränke, die für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind, die Interesse am Lesen haben und/oder auch bereits gelesene Bücher abgeben möchten. In allen „Boxen“ steht durchgängig eine große und attraktive Auswahl an Büchern bereit.

Die einzelnen Standorte sind:

Standort 1: Marrensdamm beim Twedter Plack

Standort 2: Ecke Eiderstraße / Travestraße

Standort 3: Grisouhof, Holm 54

Standort 4: Ecke Neustadt / Apenrader Straße

Was ist ein öffentlicher Bücherschrank?

Es gibt aktuell verschiedene Modelle von Bücherschränken. Voraussetzung ist jedoch für alle Modelle: Sie müssen witterungsbeständig sein, damit die Bücher auch trocken bleiben. Ein öffentlicher Bücherschrank ist für jede und jeden jederzeit kostenfrei zugänglich. Es werden meistens gebrauchte Bücher zur Verfügung gestellt. Die Art der Bücher reicht von Romanen, Gedichtbänden, Krimis, Sachbüchern und Reiseführern bis hin zu Kinderbüchern – alles ist möglich.

Nicht abgegeben werden sollten: Schulbücher, Zeitschriften, Werbematerial, VHS-Kassetten sowie Bücher mit nicht jugendfreiem, rassistischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt. Auch verschmutzte oder unvollständige Bücher gehören nicht in einen öffentlichen Bücherschrank. Wenn sich alle an diese Regeln halten, kann man sich lange an immer wieder neuen Büchern erfreuen.

Wenn Ihnen ein Buch gefällt, können Sie es mitnehmen und nach dem Lesen zurückbringen. Wenn Sie ein Buch gerne behalten möchten, stellen Sie dafür ein anderes in den Schrank, das vielleicht andere ebenfalls interessiert. Alles ist kostenlos, unverbindlich, anonym – Sie müssen weder Mitglied in einem Verein werden noch sich irgendwo registrieren lassen.

Öffentliche Bücherschränke sind für alle da – ob „Jung oder Alt“. Wer gern liest, findet immer etwas.

Das „Flensburg Journal“ wünscht viel Spaß beim Lesen!