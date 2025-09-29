Märchenlesung am 2. Oktober im AWO-Stadtteilcafé Sandberg

„Der kleine schwarze Vogel“ – ein Märchen für Jung und Alt

Die Autorin und Schauspielerin Alma Maja Ernst aus Berlin wird am 2. Oktober ab 15.30 Uhr im AWO-Stadtteil-Café (Schulze-Delitzsch-Str. 21 in 24943 Flensburg – OT Sandberg) das Märchen „Der kleine schwarze Vogel“ lesen. Das Märchen hat Ernst selbst geschrieben. Es handelt sich um ein zeitgenössisches Märchen gleichermaßen für junge und alte Menschen. Wir finden unser eigenes Lied erst, wenn wir nach innen lauschen, so das Fazit des Märchens.

Vor der Lesung gibt es ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen. Alle Interessierten sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe „Kulturgenuss im Stadtteil-Café“ statt.

Über das Märchen: Durch ein Missgeschick verliert ein junger Vogel Aussehen und Stimme. Die anderen Waldvögel erkennen ihn nicht wieder und verstoßen ihn. Doch in seiner dunkelsten Stunde findet er neue Wegbegleiter. Mit deren Hilfe lernt er sich tiefer kennen als je zuvor und gelangt zu ungeahntem inneren Reichtum. „Der kleine schwarze Vogel“ ist ein zeitgenössisches Märchen der Autorin und Schauspielerin Alma Maja Ernst, aus dem sowohl große als auch kleine Leute Inspiration, Kraft und Mut schöpfen können. Liebevoll illustriert wurde das Buch von der Berliner Künstlerin Heike F. Bartsch, die dafür eigens mit einem neuen Stil experimentierte: Die Bildkomposition aus Foto, Aquarell und Scherenschnitt beflügelt die Phantasie.

Interessierte werden aus organisatorischen Gründen gebeten, sich im AWO-Servicehaus Sandberg, vorab anzumelden unter: Tel.: 0461 / 14415 -37 oder -15.

Pressemitteilung AWO Pflege Schleswig-Holstein gGmbH